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ABD'nin Afganistan operasyonları için Pakistan ile anlaşmaya yakın olduğu iddiası

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Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Washington ile ABD'nin Afganistan operasyonları için Pakistan'ın hava sahasını kullanmasına yönelik bir anlaşmanın bulunmadığını bildirdi.
ABD'nin Afganistan operasyonları için Pakistan ile anlaşmaya yakın olduğu iddiası

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Washington ile ABD'nin Afganistan operasyonları için Pakistan'ın hava sahasını kullanmasına yönelik bir anlaşmanın bulunmadığını bildirdi.

ABD’nin Afganistan operasyonları için Pakistan'ın hava sahasını kullanmasına yönelik İslamabad ile resmi anlaşmaya yakın olduğu iddia edilirken Pakistan Dışişleri Bakanlığı, böyle bir anlaşmanın bulunmadığını belirtti.

CNN'nin ismini açıklamadığı ABD'li 3 Kongre üyesini kaynak gösterdiği haberde, ABD Başkanı Joe Biden'ın milletvekillerine verdiği gizli brifingde, ABD’nin Afganistan'daki askeri ve istihbarat operasyonları için Pakistan'ın hava sahasını kullanma konusunda İslamabad ile resmi anlaşmaya yakın olduğunu söylediği ileri sürüldü.

Bunun karşılığında ise Pakistan’ın terörle mücadele konusunda ABD'den yardıma yönelik "mutabakat anlaşması" imzalamayı talep ettiği ve Hindistan ile ilişkilerin yönetilmesinde Washington'dan destek sağlamasını istediği iddia edildi.

Bununla birlikte haberde, iki ülkenin görüşmeleri sürdürdüğü ve anlaşma şartlarının değişebileceği savunuldu. ABD yetkililerinin son Pakistan ziyaretinde bir anlaşmanın tartışıldığı fakat Pakistan’ın ne istediği ve ABD'nin karşılığında ne karar vermeye razı olacağının henüz belli olmadığı belirtildi.

Haberde, ABD'nin Afganistan'da istihbarat toplama çabalarının bir parçası olarak Afganistan'a ulaşmak için Pakistan hava sahasını kullandığı ancak ABD'nin, Afganistan'a ulaşması için hava sahasına sürekli erişiminin sağlanmasına dair resmi anlaşma olmadığı kaydedildi.

Gelecekte ABD, Afganistan'dan vatandaşlarını çıkarmaya karar vermesi halinde Pakistan'ın hava sahası daha kritik hale gelecek. Mevcut durumda resmi bir anlaşma olmadığı için ABD, Afganistan'a giden uçak ve insansız hava araçları için İslamabad'dan ret cevabı alma riski taşıyor.

Pakistan'dan iddialara ret

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, AA muhabirinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, ABD ile böyle bir anlaşmanın mevcut olmadığını bildirdi.

Açıklamada, Pakistan ile ABD'nin bölgesel güvenlik ve terörle mücadele konusunda uzun süreli iş birliğine sahip olduğu ve iki tarafın düzenli istişarelerde bulunmayı sürdürdüğü kaydedildi.

ABD, Afganistan operasyonları için üs arıyor

NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle 20 yılın ardından ABD'nin ilk kez Afganistan’da varlığı bulunmuyor.

ABD, Afganistan’da DEAŞ/H ve diğer terör örgütlerine karşı terörle mücadele operasyonlarını yürütebilmek için bölge ülkeleriyle üs konusunda görüşmeler yürütüyor.

19 Haziran'da Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD’nin askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Washington yönetiminin bu ülkedeki operasyonları için CIA'ya kesinlikle üs vermeyeceklerini söylemişti.

17 Ağustos'ta New York Times gazetesinde yayımlanan makalede, Amerikan askeri varlığının Afganistan'dan çekilmesi sonrasında ülkedeki istihbarat faaliyetlerini sürdürmek isteyen ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatının (CIA) yeni yollar aradığı ve bölgeye komşu ülkelerdeki üs seçeneklerini araştırdığı belirtilmişti.

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