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ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi görevinden istifa etti

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad’ın istifa ettiğini duyurdu.
ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi görevinden istifa etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad’ın istifa ettiğini duyurdu. Bakan Blinken açıklamasında, “Amerikan halkına onlarca yıllık hizmeti için minnettarlığımı sunuyorum. Daha önce Özel Temsilci Yardımcısı olarak görev yapan Thomas West, Afganistan Özel Temsilcisi olacak” ifadelerini kullandı.

2018’DEN BERİ GÖREVDEYDİ 

Afganistan’da doğan 70 yaşındaki Khalilzad, 2018’den beri ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi olarak görev yapıyordu. Khalilzad eski ABD Başkanları Donald Trump, Barack Obama ve George W. Bush döneminde de üst düzey diplomat olarak görevler almıştı. Khalilzad, Taliban ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilme tarihinin belirlendiği Doha Anlaşması’nın imzalanmasını kapsayan görüşmelere öncülük etmişti.

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