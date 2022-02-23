ABD'nin Aldığı Yaptırım Kararlarına Moskova Cephesinden Sert Tepki

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgeyi resmen tanımasından sonra ABD tarafından 2 büyük Rus bankası ve Moskova elitlerine yönelik yaptırım kararı alınmıştı. Bu kararın ardından gözlerin çevrildiği Moskova cephesi sert bir karşılık verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, yaptırımlara simetrik olmasa da ölçülü ve güçlü bir cevap verileceği ifade edildi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz, dünya tarafından endişeli bir şekilde takip ediliyor. Süreçteki rolü nedeniyle sık sık gündem olan ABD, Putin'in ayrılıkçı bölgeler Luhanks ve Donetsk'i tanımasını "işgal" olarak değerlendirdi. Bununla da yetinmeyen Biden yönetimi, Rusya'nın bu adımı sonrası 2 büyük Rus bankası ve Moskova elitlerine yönelik yaptırım kararı aldı.

"YAPTIRIMLAR, ABD ÇIKARLARINA ZARAR VERİCİ"

Sputnik'in aktardığı habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın dün duyurduğu yaptırımlara tepki gösterdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "ABD'nin yaptırımları, ABD çıkarlarına zarar verici" ifadeleri yer aldı.

"ÖLÇÜLÜ VE GÜÇLÜ BİR YANIT VERİLECEK"

Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında ise "Hiç şüphe olmasın ki, yaptırımlara simetrik olmasa da, Amerikan tarafının hissedeceği şekilde ölçülü ve güçlü bir yanıt verilecek" satırlarına yer verildi.