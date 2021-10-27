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ABD’nin Ankara Büyükelçisi değişiyor

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ABD’nin Ankara Büyükelçiliği için aday gösterilen Jeff Flake’in adaylığı, Senato Genel Kurulu’nda yapılan oylamayla kabul edildi. Flake, yakında David Satterfield’dan ABD Büyükelçiliği görevini devralacak.
ABD’nin Ankara Büyükelçisi değişiyor

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği için aday gösterilen Jeff Flake’in adaylığı, Senato Genel Kurulu’nda yapılan oylamayla kabul edildi. Flake, yakında David Satterfield’dan ABD Büyükelçiliği görevini devralacak.

Cumhuriyetçi olmasına rağmen 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Biden'ı destekleyen Flake, 2013 ile 2019 yılları arasında ABD Senatosu'nda Arizona eyaleti senatörü olarak görev yapmış, 2001 ile 2013 yılları arasında da Temsilciler Meclisi üyeliği görevinde bulunmuştu.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre Flake, 2019 yılında eski Başkan Donald Trump yönetimi ve Cumhuriyetçi Parti'nin politikalarıyla ayrıştığı gerekçesiyle Senato'dan emekli olmuştu. Jeff Flake emekliliğinin ardından, Trump'ı eleştirdiği “Conscience of a Conservative” (Bir Muhafazakarın Vicdanı) adlı bir kitap yazmıştı.

Flake, Ankara'da büyükelçilik görevine aday gösterilmesinden sonra yaptığı açıklamada, “Bu atamayla Biden yönetimi Amerikan dış politikası ve diplomasisinin en iyi geleneğini yeniden doğruluyor: Partizan politikaların iç mesele olarak kalması ve diğer ülkelerle ilişkilere karıştırılmaması gerektiği inancı. Amerikan dış politikası partiler üstü olabilir ve olmalı. Bu benim inancım ve aynı zamanda taahhüdüm” ifadelerini kullanmıştı.

GÖREVİ SATTERFIELD’DAN DEVRALACAK

Flake, Biden'a destek veren 20'nin üzerinde Cumhuriyetçi Kongre üyesinden biriydi. Flake görevi deneyimli diplomat David Satterfield'dan devralacak. Satterfield, iki yıldan uzun süredir Ankara'da görev yapıyordu.

Flake'in bu göreve aday gösterilmesi, Türk-Amerikan ilişkilerinin de en zor zamanlardan birini geçirdiği döneme denk geliyor. İki NATO müttefiki arasında halen birçok konuda anlaşmazlık yaşanıyor.

ABD'nin Suriye'de terör örgütüne yönelik desteği ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması ilişkilerde gerilim yaratan meselelerin başında geliyor. Washington bu alım üzerine Ankara’ya yaptırımlar getirmiş ve F-35 uçaklarının ortak üretimi ve satışı programından Türkiye’yi çıkarmıştı.

YAPTIRIM UYARISI YAPMIŞTI

Flake Senato Dış İlişkiler Komisyonu'ndaki adaylık oturumunda da, Türkiye'nin Rusya'dan ek silah alımının Ankara'ya karşı ABD'nin CAATSA (Hasımlarla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası) altında yeni yaptırımlar getirmesine yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

Jeff Flake, Türkiye ve ABD'nin birlikte çalıştığı birçok konu olduğunu söylemiş, Ukrayna, Gürcistan, Suriye'ye insani yardımlar, Afganistan gibi konuları sıralamış ancak Ankara'nın insan hakları karnesini eleştirmişti. Flake, Türkiye'de Çin hariç tüm ülkelerdekinden fazla sayıda gazetecinin hapiste olduğuna dikkat çekmişti.

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