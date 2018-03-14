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ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Akıncı'yı ziyaret ediyor

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ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Akıncı'yı ziyaret ediyor
ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Akıncı'yı ziyaret ediyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cuma günü, ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı A. Wess Mitchell’i kabul edecek.

Avrupa’da hafta başı başlattığı ziyaret programı çerçevesinde Kıbrıs’ı da ziyaret edecek olan Mitchell’in talebi üzerine gerçekleşecek görüşme saat 15.30’da başlayacak.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ve BM yetkilileriyle de görüşmesi beklenen Mitchell’in Doğu Akdeniz’deki doğal gazla ilgili gelişmeler de dahil olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele alması öngörülüyor.

Wess Mitchell’in Lefkoşa’dan önce Kosova, Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan’ı ziyaret edeceği açıklanmıştı.

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