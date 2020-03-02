ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına iki füze isabet etti

ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçilik binası yakınlarına iki füze düştü.
Güvenlik kaynakları olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bilgisini paylaştı.
Olayla birlikte devreye giren alarm sistemiyle sirenlerin çaldığı belirtildi.
ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçilik binası yakınlarına iki füze düştü.
Güvenlik kaynakları olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bilgisini paylaştı.
Olayla birlikte devreye giren alarm sistemiyle sirenlerin çaldığı belirtildi.
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