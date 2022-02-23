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ABD'nin Başkenti Aşı Karşıtı Kamyoncuların Protestolarına Hazırlanıyor

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ABD'de Kovid-19 aşısı karşıtı kamyoncuların protesto düzenlemeyi planladığı başkent Washington DC'de polis güvenlik önlemleri alırken, yaklaşık 700 Ulusal Muhafız da kentte görevlendirildi.
ABD'nin Başkenti Aşı Karşıtı Kamyoncuların Protestolarına Hazırlanıyor

"People's Convoy (Halkın Konvoyu)" adı altında organize olan Kovid-19 aşısı karşıtı kamyoncular, bugün ABD'nin birçok eyaletinden başkent Washington DC'ye hareket edecek.

Ülkenin en batısındaki California'dan hareket edecek kamyoncuların, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1 Mart'ta Kongrede yapacağı "Birliğin Durumu" isimli ulusa sesleniş konuşmasına kadar başkente ulaşması bekleniyor.

Washington DC'ye yaklaşık 4 saat uzaklıktaki Pensilvanya eyaletinin Scranton kentinden harekete geçecek kamyoncuların da bugün kentin yakınlarına gelmesi planlanıyor.

Aşı karşıtı kamyon şoförlerinin Biden’ın 1 Mart’ta Kongrenin ortak oturumunda, "Birliğin Durumu" konuşmasını yapacağı hafta, Washington DC'deki ana çevre yollarını trafiğe kapatarak aşı zorunluluğunu protesto etmesi bekleniyor.

Pentagon yaklaşık 700 Ulusal Muhafızı görevlendirdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Washington DC Polisi ve Kongre Polisi'nin Ulusal Muhafız talebine olumlu yanıt verdi.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 400 Washington DC Ulusal Muhafız personelinin belirli trafik bölgelerinde Washington DC polisine yardım etmek üzere görevlendirildiği belirtildi.

Washington DC'nin çevre eyaletlerinden yaklaşık 300 Ulusal Muhafız da Kongre Polisinin güvenlik önlemlerine destek verecek.

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