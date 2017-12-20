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ABD'nin "BM'de bize karşı oy verenleri not alacağız" açıklamasına Türkiye'den tepki: Cezalandıracak mısınız?

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ABD'nin "BM'de bize karşı oy verenleri not alacağız" açıklamasına Türkiye'den tepki: Cezalandıracak mısınız?
ABD'nin BM Büyükelçisi: Başkan, bize karşı oy veren ülkeleri bildirmemi istedi.

ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley'in BM Genel Kurulu'nda görüşülecek, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanınmasını reddeden karar tasarısı"na destek veren ülkeleri ABD Başkanı Donald Trump'a bildireceği yönündeki sözlerine cevap Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. ABD'ye tepki gösteren Çavuşoğlu, "İsimleri alıp ne yapacaksınız? O ülkeleri cezalandıracak mısınız?" dedi. 

"Hiçbir onurlu, şerefli devlet bu tür baskılara boyun eğmez"

ABD'nin Kudüs kararından sadece Müslümanların değil Hıristiyanların da çok rahatsız olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Vicdanı olan herkes bu karara karşı durdu. Mektup göndererek, kimin ne oy verdiğini başkana rapor edeceğiz, isimleri alacağız (diyorlar); ne yapacaksınız isimleri alınca, o ülkeleri de mi cezalandıracaksınız? Hiçbir onurlu, şerefli devlet bu tür baskılara boyun eğmez; yarınki oylamada da böyle olacak, ABD'nin bu yöntemden vazgeçmesi lazım" diye konuştu.

Haley: ABD isimleri alacak

AFP Haber Ajansı'nın eline geçen, Büyükelçi Haley'in BM büyükelçilerine yazdığı mektupta, "Başkan oylamayı dikkatle izleyecek ve benden bize karşı oy veren ülkeleri bildirmemi istedi. Bu konudaki her bir oyu not edeceğiz" ifadeleri yer almıştı. Haley Twitter'da yaptığı paylaşımda da 193 üyeli genel kurulda yapılacak oylama sırasında "ABD isimleri alacak" demişti.

BM Güvenlik Konseyi'nde tasarının ABD'nin vetosuyla reddedilmesinin ardından, konu bugün acil bir toplantıyla BM Genel Kurulu'nun önüne getirilecek.

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