ABD'nin California eyaletinde Pet Shop’lar sadece ‘kurtarılmış’ hayvanları satabilecek

ABD'nin California eyaletinde 1 Ocak'tan itibaren Pet Shop'larda (evcil hayvan dükkanlarında) sadece hayvan barınaklarından gelen kedi, köpek ve tavşanlar satılabilecek. California, ABD'de bu uygulamanın başladığı ilk eyalet olacak.
Yasağa uymayan işletmelere 500 dolar ceza kesilecek.
Hayvan hakları grupları yeni yasayı "olumlu bir adım" olarak nitelendirdi.
Bu gruplar, ticari kazanç için hayvan yetiştirilen bu sektörün giderek büyümesinin hayvanlara kötü muameleye zemin hazırladığını, birçok hayvanın fiziksel ve duygusal şiddete maruz kaldığını söylüyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.