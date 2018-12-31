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ABD'nin California eyaletinde Pet Shop’lar sadece ‘kurtarılmış’ hayvanları satabilecek

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ABD'nin California eyaletinde 1 Ocak'tan itibaren Pet Shop'larda (evcil hayvan dükkanlarında) sadece hayvan barınaklarından gelen kedi, köpek ve tavşanlar satılabilecek. California, ABD'de bu uygulamanın başladığı ilk eyalet olacak.
ABD'nin California eyaletinde Pet Shop’lar sadece ‘kurtarılmış’ hayvanları satabilecek

Yasağa uymayan işletmelere 500 dolar ceza kesilecek.

Hayvan hakları grupları yeni yasayı "olumlu bir adım" olarak nitelendirdi.

Bu gruplar, ticari kazanç için hayvan yetiştirilen bu sektörün giderek büyümesinin hayvanlara kötü muameleye zemin hazırladığını, birçok hayvanın fiziksel ve duygusal şiddete maruz kaldığını söylüyor.

ABD'de her yıl 1,5 milyon hayvan uyutuluyor

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