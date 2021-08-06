  • BIST 1.433,310
  • Altın 496,40
  • Dolar 8,5680
  • Euro 10,0950
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 40 °C
  • İstanbul 35 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

ABD'nin California eyaletindeki orman yangınında bir kasaba yok oldu

» »
ABD'nin California eyaletinde yaklaşık 3 haftadır devam eden orman yangını tarihi bir kasabayı küle çevirdi
ABD'nin California eyaletindeki orman yangınında bir kasaba yok oldu

California Orman ve Yangından Koruma Departmanının (Cal Fire) açıklamasına göre, eyalet tarihinin en büyüğü olduğu belirtilen orman yangınında Greenville isimli tarihi kasabadaki ev ve iş yerleri tamamen yok oldu.

Eyaletin kuzey bölgesinde 13-14 Temmuz'da çıktığı belirtilen ve "Dixie" adıyla anılan büyük yangın, 3 hafta geride kalmasına rağmen son iki günde daha da yayıldı ve birçok yerleşim yerini tehdit etmeye başladı.

 

Yangın, yaklaşık 64 kilometre hızla esen kuru rüzgarın da etkisiyle dağlık bölgedeki Greenville'e ulaştı. Kısa sürede kasabayı saran alevler, yüzlerce evle birlikte restoran, benzin istasyonu, kilise, otel ve müze dahil bütün binaları harabeye çevirdi.

 

 

Bölgeyi Amerikan Kongresi'nde temsil eden Doug LaMalfa, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu gece Greenville'i kaybettik. Söyleyecek söz yok." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre; bölgede devam eden diğer orman yangınları nedeniyle birçok yerleşim yeri boşaltıldı, Lassen Volkanik Milli Parkı da ziyarete kapatıldı.

ÇEVRE EYALETLER DE YANGINDAN BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

Yılın en kurak döneminde büyük yangınların çıktığı ABD'nin batı yakasında, California'nın dışında Oregon eyaleti de ülkede yaşanan en büyük orman yangınına sahne oldu.

Bootleg bölgesinde 6 Temmuz'da başlayan yangında 413 bin dönümden fazla alan tahrip oldu. Yangın, yüzde 84 oranında kontrol altına alındı.

Birbirine komşu iki eyalette eş zamanlı çıkan ve hala söndürülemeyen orman yangınları bölgenin hava kalitesini de olumsuz etkiledi.

ABD Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi, bu yılın başından beri ülke genelinde çıkan 37 binden fazla yangında 3 milyon dönümü aşkın alanın kül olduğunu açıklamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD, 8 ülkeyi 'yüksek riskli' listesine ekledi03 Ağustos 2021 Salı 09:15
  • ABD'de 'delta' uyarısı: İşler daha kötüye gidecek02 Ağustos 2021 Pazartesi 12:16
  • ABD'den "siber saldırı" açıklaması31 Temmuz 2021 Cumartesi 14:14
  • ABD: Başkan Biden çalışanlara aşı veya test şartı getirdi; aşılananlara 100 dolar ödenmesini istedi30 Temmuz 2021 Cuma 18:41
  • Pentagon, tüm personeline Kovid-19 aşısı veya testi yaptırma şartı getirdi30 Temmuz 2021 Cuma 11:12
  • Aşı karşıtı yakınlarının tepkilerinden korkup gizlice aşı oluyorlar30 Temmuz 2021 Cuma 10:33
  • ABD Başkanı Biden'dan yeni aşılananlar için 100 dolarlık teşvik çağrısı30 Temmuz 2021 Cuma 09:20
  • Google, çalışanlarının işyerlerine dönebilmeleri için aşı zorunluluğu getiriyor29 Temmuz 2021 Perşembe 12:18
  • Alaska’da 8.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı geldi29 Temmuz 2021 Perşembe 10:44
  • ABD Dışişleri Bakanlığı binasında gamalı haç krizi: Acı verici bir hatırlatma28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti