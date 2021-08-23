  • BIST 1.460,860
  • Altın 487,49
  • Dolar 8,4650
  • Euro 9,9000
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

ABD’nin çekilmesi ile ilgili Taliban’dan çok net mesaj

» »
ABD Başkanı Joe Biden’ın “Çekilme süreci 31 Ağustos’tan sonrasına da sarkabilir” açıklamasının ve batılı ülkelerin bu yöndeki taleplerine Taliban’dan çok sert bir yanıt geldi.
ABD’nin çekilmesi ile ilgili Taliban’dan çok net mesaj

ABD Başkanı Joe Biden’ın “Çekilme süreci 31 Ağustos’tan sonrasına da sarkabilir” açıklamasının ve batılı ülkelerin bu yöndeki taleplerine Taliban’dan çok sert bir yanıt geldi.

Reuters haber ajansına konuşan iki Taliban yetkilisi, “Taliban, batılı güçlerin Afganistan’dan ayrılma tarihi olan 31 Ağustos’tan sonrasına sarkmasına izin vermeyecek dedi.

Fakat kaynaklar henüz hiçbir hükümetin bu yönde bir talebi olmadığını ve Taliban ile iletişime geçmediğinin de altını çizdi.

JOHNSON, BIDEN’DAN SÜREYİ UZATMASINI İSTEYECEKTİ

Bu açıklamadan kısa bir süre önce İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ABD Başkanı Joe Biden’dan Afganistan’dan çekilmenin tamamlanacağı tarihin uzatılmasını isteyeceğini açıklamıştı.

Bakan tarafların bu konuda anlaşması durumunda dahi konunun Taliban’ın onayına tabi olacağını söyledi.

G7 ZİRVESİNDE GÜNDEM AFGANİSTAN

Johnson bu hafta ev sahipliği yapacağı G7 zirvesinde binlerce insanın ülkeyi terk etmek için Kabil havalimanına akın ettiği Afganistan konusunu gündeme getirecek.

Heappey LBC radyosuna yaptığı açıklamada zirveye ilişkin “Onlar bu gezegendeki en güçlü 7 kişi olsalar bile bu kararı tek başlarına alamazlar. Taliban’ın da bu konuda söz hakkı bulunuyor ve bu yüzden de 31’ine (Ağustos) kadar yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Heappey “Londra, Washington, Pars ve Berlin uzatma için çaba gösterse bile Taliban hayır diyebilir” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazze'den İsrail'e abluka mesajı: Halk faaliyetleri devam edecek23 Ağustos 2021 Pazartesi 10:11
  • Kabil'de binlerce Afgan, havalimanı kapılarındaki barikatların ardında bekliyor21 Ağustos 2021 Cumartesi 20:29
  • Ever Given aylar sonra yeniden Süveyş Kanalı'ndan geçti21 Ağustos 2021 Cumartesi 20:01
  • Birleşik Arap Emirlikleri, geçici olarak Afganları kabul edecek21 Ağustos 2021 Cumartesi 18:01
  • Afganistan’ın son kalesi hala ayakta: Direniş sürüyor21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:01
  • Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani’nin kardeşi Taliban’ı destekliyor iddiası21 Ağustos 2021 Cumartesi 15:29
  • Filistin Ulusal Konseyinden "ihlallerin durdurulması için" uluslararası topluma müdahale çağrısı21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:42
  • Cezayir’i kum fırtınası vurdu20 Ağustos 2021 Cuma 14:29
  • Risk altındakileri Afganistan'dan tahliye eden gazeteci ve yazar Nadane Ghouri: 'Onlara ihanet ettik'20 Ağustos 2021 Cuma 13:31
  • Skandal görüntü: Dev askeri uçak Afganistan’dan bomboş döndü20 Ağustos 2021 Cuma 10:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti