ABD'nin Ege Denizi hava sahası raporu Yunanistan'da tepkiyle karşılandı

Bakanlığın raporunda 1 Ocak 2017'den sonra Yunanistan hava sahasını ihlal eden Türk jetlerinin tam listesi yer almadı. Bunda da en büyük etken Yunanistan'ın hava sahasının sınırlarının tanımlanmasında görüş birliğine varılamaması oldu.

Raporda Yunanistan'ın hava sahasını 10 deniz mili, deniz kıta sahanlığını ise 6 deniz mili olarak belirlediğini fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda Atina yönetiminden farklı düşündüğü vurgulandı.

Raporda "uluslararası anlaşmalara göre bir ülkenin hava sahası kıta sahanlığı ile sınırlıdır. Bu nedenle ABD hava sahasının sınırının da kıta sahanlığına paralel olarak 6 deniz miline kadar olduğunu kabul etmektedir," ifadeleri yer aldı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre muhalefetteki SYRIZA-İlerici ittifakı hükümetten acil bir açıklama beklediklerini belirterek "Eğer Amerikan Dışişleri'nin bu listeyi hazırlayamadığı onaylanırsa bu Yunan adalarındaki egemenlik hakları ile ilgili Türkiye'nin pozisyonunun kabulü anlamına gelir. Bu rapor Miçotakis hükümetinin dış politikadaki başarısızlığını onaylarken ülkemize, ulusal çıkarlarımızı ve Yunan-Amerikan ilişkilerine darbe vurur," açıklamasını yaptı.

Yunan basının aktardığına göre raporda ayrıca, Yunanistan'ın 6 deniz millik kıta sahanlığı iddialarına rağmen birbiriyle çakışan kanuni kıta sahanlıkları konusunda komşuları ile henüz bir anlaşmaya varmadığına dikkat çekildi.