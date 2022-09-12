  • BIST 3.649,21
  • Altın 1011.157
  • Dolar 18.22
  • Euro 18.4345
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

ABD’nin elindeki UFO videolarını yayınlamama kararı tepki çekiyor

» »
ABD donanması, daha önce hiç görülmemiş 24 adet UFO videosunun "ulusal güvenliğe zarar vereceğini" söyleyerek yayınlanmasını engelledi.
ABD’nin elindeki UFO videolarını yayınlamama kararı tepki çekiyor

Uzmanlar, şimdiye kadar, yalnızca 2019’un ikinci yarısında 19 ayrı olayla ilgili olduğu bildirilen ve daha önce hiç görülmemiş şaşırtıcı videoları yayınlamayı reddettiler.

Daily Star’ın haberine göre, UFO soruşturmasında uzmanlaşmış bir web sitesi olan The Black Vault, videoları herkese açık hale getirmek için Bilgi Edinme Özgürlüğü talebinde bulundu. Ancak bu talep, ABD donanması tarafından reddedildi.

Donanmanın Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası ofisinin müdür yardımcısı Gregory Cason, “Bu bilgilerin yayınlanması, düşmanlara Savunma Bakanlığı/Donanma operasyonları, güvenlik açıkları ve/veya yetenekleri hakkında değerli bilgiler sağlayabileceğinden, ulusal güvenliğe zarar verecektir. Videoların hiçbir bölümü yayınlanmak üzere ayrılamaz” dedi.

“PENTAGON, TÜM BU GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAMALI”

The Black Vault web sitesinin patronları temyize gitmeyi planlarken tartışma, ABD Hükümeti’nin askeri pilotlar ve gizemli uzay gemileri arasında yakın temaslar olduğunu bildirdiği 144 soruşturmasıyla ortaya çıkıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Uluslararası Güvenlik ve Silahların Yayılmasını Önleme Bürosu’nda eski bir analist olan Marik von Rennenkampff, videoların yayınlanması gerektiğini söyledi.

The Hill’e konuşan Rennenkampff, “Pentagon’un elinde en az iki düzine ve muhtemelen çok daha fazla UFO videosu var.”

“Şeffaflığa yönelik kamu taahhütlerine rağmen, yetkililer görüntüleri yayınlamayı reddediyor.”

“Hassas olmayan UFO videolarının halka açık olarak yayınlanması, birkaç vakayı hızla çözebilir. Pentagon, şeffaflık konusundaki kararlı taahhütlerine bağlı kalmalı ve bu tür tüm UFO görüntülerini yayınlamalı” açıklamasında bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • New York’ta çocuk felci sebebiyle olağanüstü hal ilan edildi10 Eylül 2022 Cumartesi 20:34
  • Bu kez Suriye özel temsilcisi Nicholas Granger PKK’yı ziyaret etti10 Eylül 2022 Cumartesi 16:25
  • ABD: İki şerif yardımcısı görevleri sırasında öldürüldü10 Eylül 2022 Cumartesi 11:56
  • İnsan hayatını en çok hava kirliliği kısaltıyor10 Eylül 2022 Cumartesi 09:37
  • ABD Savunma Bakanı Austin: NATO müttefiklerimizin yanında olmaya devam edeceğiz09 Eylül 2022 Cuma 21:34
  • ABD ve NATO’dan Türkiye-Yunanistan açıklaması09 Eylül 2022 Cuma 18:51
  • Dünya yakın tarihin en büyük cenaze törenine hazırlanıyor09 Eylül 2022 Cuma 08:49
  • Dünya liderlerinden İngiltere’ye taziye mesajı09 Eylül 2022 Cuma 08:48
  • Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon, New York’ta teslim oldu08 Eylül 2022 Perşembe 22:47
  • New York’ta bir haftadır içme suyu yok08 Eylül 2022 Perşembe 13:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti