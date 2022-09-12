ABD’nin elindeki UFO videolarını yayınlamama kararı tepki çekiyor

ABD donanması, daha önce hiç görülmemiş 24 adet UFO videosunun "ulusal güvenliğe zarar vereceğini" söyleyerek yayınlanmasını engelledi.

Uzmanlar, şimdiye kadar, yalnızca 2019’un ikinci yarısında 19 ayrı olayla ilgili olduğu bildirilen ve daha önce hiç görülmemiş şaşırtıcı videoları yayınlamayı reddettiler.

Daily Star’ın haberine göre, UFO soruşturmasında uzmanlaşmış bir web sitesi olan The Black Vault, videoları herkese açık hale getirmek için Bilgi Edinme Özgürlüğü talebinde bulundu. Ancak bu talep, ABD donanması tarafından reddedildi.

Donanmanın Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası ofisinin müdür yardımcısı Gregory Cason, “Bu bilgilerin yayınlanması, düşmanlara Savunma Bakanlığı/Donanma operasyonları, güvenlik açıkları ve/veya yetenekleri hakkında değerli bilgiler sağlayabileceğinden, ulusal güvenliğe zarar verecektir. Videoların hiçbir bölümü yayınlanmak üzere ayrılamaz” dedi.

“PENTAGON, TÜM BU GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAMALI”

The Black Vault web sitesinin patronları temyize gitmeyi planlarken tartışma, ABD Hükümeti’nin askeri pilotlar ve gizemli uzay gemileri arasında yakın temaslar olduğunu bildirdiği 144 soruşturmasıyla ortaya çıkıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Uluslararası Güvenlik ve Silahların Yayılmasını Önleme Bürosu’nda eski bir analist olan Marik von Rennenkampff, videoların yayınlanması gerektiğini söyledi.

The Hill’e konuşan Rennenkampff, “Pentagon’un elinde en az iki düzine ve muhtemelen çok daha fazla UFO videosu var.”

“Şeffaflığa yönelik kamu taahhütlerine rağmen, yetkililer görüntüleri yayınlamayı reddediyor.”

“Hassas olmayan UFO videolarının halka açık olarak yayınlanması, birkaç vakayı hızla çözebilir. Pentagon, şeffaflık konusundaki kararlı taahhütlerine bağlı kalmalı ve bu tür tüm UFO görüntülerini yayınlamalı” açıklamasında bulundu.