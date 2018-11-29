ABD'nin en kanlı seri katili değişiyor: 90 kadını öldürdüğünü itiraf etti

ABD'de üç cinayetten müebbet hapis yatan bir mahkûm, başka bir cezaevine transfer edilmek için 90 cinayeti daha itiraf etti. ABD, bu durumun FBI'dan nasıl kaçabildiğini konuşuyor.

2012 yılında Kentucky eyaletindeki bir evsiz barınağında bulunup tutuklanan Samuel Little uyuşturucu ile ilişkili suçlardan ötürü önce Kaliforniya'da yargılanmıştı.

Kaliforniya'daki yargılama sırasında DNA örneği alınan Little'ın üç adet çözülememiş cinayet dosyasının suçlusu olduğu ortaya çıkmış ve 2014 yılında 1987 ila 1989 yılları arasında üç kadını öldürmekten ötürü müebbet hapse mahkum olmuştu.

TEKSAS'A TRANSFER EDİLMEK İÇİN KONUŞTU

Eski bir boksör olan Little kurbanlarını çoğunlukla önce bayıltıyor, sonra da öldürüyordu. Teksas polisi, eyalette çözülmemiş bir cinayetin Little'ın hüküm giydiği diğer üç olayda kullandığı bu yönteme benzediğini fark edince Little'ı sorguya aldı.

Fakat sorgu, beklenmedik itiraflarla sonuçlandı.

Kaliforniya'daki cezaevinden Teksas'a transfer edilmek istediğini söyleyen Little, suçlarını tek tek itiraf etti.

'FBI İÇİN UTANÇ KAYNAĞI'

Amerikan basını ise söz konusu itirafların FBI için bir utanç kaynağı olduğunu, Little'ın sürekli yer değiştirdiği ve kurbanlarını uyuşturucu bağımlıları ve hayat kadınlarından seçtiği için uzun süre kaçabildiğini yazdı.

FBI, şu ana dek Little'ın yeni itiraf ettiği cinayetlerin 34 tanesini mahkûmla kesin olarak ilişkilendirebildi.

Diğer cinayetlerin de kanıtlanması durumunda hükümlü Little, 49 kişiyi öldüren Gary Ridgway'in 'en çok kişiyi öldüren seri katil' unvanını alacak.