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‘ABD’nin en uzun insanı’ yaşamını yitirdi

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Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) en uzun insanı unvanına sahip, Igor Vovkovinskiy, 38 yaşında yaşamını yitirdi.
‘ABD’nin en uzun insanı’ yaşamını yitirdi

The Guardian’da yer alan habere göre, Ukrayna doğumlu Vovkovinskiy, kalp rahatsızlığından hayatını kaybetti.

Vovkovinskiy, 1989 yılında bir çocukken rahatsızlanarak hastaneye götürülmüştü. Hipofiz bezini baskılayan bir tümörün anormal derecelerde büyümesine yol açtığı tespit edilmişti.

Vovkovinskiy, 2.35 boyuyla ABD’nin en uzun insanı olmuştu.

Igor Vovkovinskiy, 2013’te İsveç’te düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında Ukrayna temsilcisi Zlata Ognevich ile birlikte “Gravity” şarkısıyla sahneye çıkmıştı. Şarkı, birinci Danimarka ve ikinci Azerbaycan’ın ardından üçüncü sırada yer almıştı. Aralarında Türkiye’nin de olduğu 4 ülke puanlama sistemine itiraz ederek bu yarışmada yer almamaıştı.

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