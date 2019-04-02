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ABD'nin en yüksek dağındaki 66 ton donmuş insan dışkısı açığa çıkacak

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Küresel ısınmadan dolayı Kuzey Amerika’nın en yüksek dağı Denali Ulusal Park onlarca yıllık insan dışkısının erime tehlikesiyle karşı karşıya.
ABD'nin en yüksek dağındaki 66 ton donmuş insan dışkısı açığa çıkacak

Ulusal Park Servisi glasyoloğu Michael Loso'ya göre insan dışkıları eridiğinde hala kötü kokacak ve kötü görünecek.

USA Today'in haberine göre Alaska'da bulunan Denali, dağcıların bıraktığı yaklaşık 66 ton donmuş insan dışkısına ev sahipliği yapıyor.

 

​Fakat iklim değişikliğiyle hızlanan süreç, donmuş insan atıklarının yazın erimeye başlayacağına işaret ediyor.

'ERİDİKLERİNDE HALA KÖTÜ KOKACAK VE KÖTÜ GÖRÜNECEKLER'

En derin buzul yarıklarına ya da kar çukurlarına bırakılmış dışkıların zamanla aşağı akarak tekrar yüzeye çıktığını gösteren deneyler yapan Ulusal Park Servisi glasyoloğu (buzul bilimci) Michael Loso, "Bu atıklar bırakıldıkları yerden daha farklı bir yerde ortaya çıkmayacak. Paramparça vaziyette, donmuş ve gerçekten ıslak olacaklar. Hala kötü kokacak ve kötü görünecekler" dedi.

Denali'de bırakılan insan dışkılarının yüzeye çıkması sonucunda meydana gelecek tahribatı durdurmak amacıyla park servisi 14.000 fitin altında dışkıların dağda bırakılmaması kuralını getirdi.

Öte yandan, dünyanın en yüksek dağı Everest'te zirveye ulaşamamış birçok dağcının eriyen buzlarla birlikte cesedinin ortaya çıktığı söyleniyor.

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