ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi: NATO, Türkiye'ye yeni merkez kuruyor

Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi Robert Pearson'a Türkiye'nin NATO üyesi olarak şimdiye kadar büyük itibar gördüğünü, birkaç yıla Türkiye'de yeni bir NATO komuta merkezi oluşturulacağını, bu nedenle de Türkiye'nin NATO'dan ayrılması gibi bir olasılığı mümkün görmediğini söyledi.

Amerika'nın Sesi'nden Greta Van Susteren'a konuşan Pearson Türkiye'nin İncirlik üssünü kapatma gibi bir girişimde bulunup bulunmayacağı sorusuna ise geçmişte hükümetten İncirlik'i kapatma önerisi geldiğinde Türk lirasının serbest düşüşe geçtiğini hatırlattı. Pearson, Türkiye'nin kendisinde Amerika'yı aşağılama hakkı görüp sonra da işler kötü gidince NATO ve Amerika ittifakına sarılmasının bir ikiyüzlülük örneği olduğunu belirtti. Van Susteren'ın Pearson'a bir başka sorusu ise Brunson'un serbest bırakılmaması ve bunun üzerine Başkan Trump'ın ek yaptırımlara başvurması durumunda neler olacağıyla ilgiliydi. Pearson, Brunson meselesinin hallolmasının Türk ekonomisine sadece geçici bir rahatlama getireceğini vurguladı. Türkiye'nin gerçek reformlara ihtiyacı olduğunu kaydeden Pearson, Türk ekonomisinin yıllardır zayıf olduğunu, Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili teorilerinin sorunu daha da büyüttüğünü, Brunson'u kurtarmanın Türk ekonomisinin de kurtuluşu anlamına gelmeyeceğini belirtti.

Van Susteren, konuklarından Georgetown Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Enstitüsü Direktörü Sinan Ciddi'ye ise Türk halkının Rahip Brunson krizinde ve sonrasında patlak veren ekonomik sıkıntılarda Amerika'nın ne gibi bir rol oynadığını düşündüğünü sordu. Sıradan Türk vatandaşlarının Amerika'yla ilgili hislerinin şimdiye kadar genellikle hep olumsuz olduğunu belirten Ciddi, Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği'ne yönelik son saldırının da Amerikan karşıtlığının bir göstergesi olduğunu söyledi. Ciddi'ye göre Erdoğan, Türkiye'deki Amerikan karşıtı hisleri körüklemede oldukça büyük etkiye sahip ve Amerikan karşıtlığının giderek daha da artmasını beklemek, yanlış olmaz.