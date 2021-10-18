  • BIST 1.417,700
  • Altın 528,79
  • Dolar 9,2950
  • Euro 10,7700
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

ABD’nin eski dışişleri bakanı Colin Powell, Covid-19’dan öldü

» »
ABD siyasetinin önde gelen isimlerinden biri olan Colin Powell’ın yaşamını yitirdiği açıklandı.
ABD’nin eski dışişleri bakanı Colin Powell, Covid-19’dan öldü

ABD siyasetinin önde gelen isimlerinden biri olan Colin Powell’ın yaşamını yitirdiği açıklandı. Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği açıklanan Powell ile ilgili Facebook üzerinden duyurulduktan kısa bir süre sonra uluslararası haber ajansları tarafından da “son dakika gelişmesi” şeklinde anons edildi.

Powell, 2003’te dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile bir araya gelmişti.

Powell’ın ailesi ölüm haberini Facebook üzerinden duyurdu. 84 yaşındaki Powell’ın tam aşılı olduğunu fakat Covid-19’a bağlı komplikasyonlardan dolayı yaşamını yitirdiği kaydedildi. Açıklamada, “Bugün olağanüstü ve sevgi dolu bir eş, baba, büyükbaba ve harika bir Amerikalıyı kaybettik” denildi.

2001-2005 yılları arasında ABD’nin 65’inci Dışişleri Bakanı olarak görev alan Powell bu pozisyona gelen ilk Afro-Amerikan yetkili olarak da tarihe geçti.

Powell, dışişleri bakanlığının yanı sıra kariyerinin başında ulusal güvenlik danışmanı ve genelkurmay başkanı olarak da görev almıştı.

Powell, ABD’nin eski başkanlarından Barack Obama ve eski dışişleri bakanı Condoleezza Rice ile birlikte ülke tarihinde en üst düzey devlet görevine getirilen Afro-Amerikalılar olarak gündem olmuştu.

Powell, 2004’te gerçekleştirdiği Ankara temaslarında dönemin başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı Abdullah Gül ile bir araya gelmişti.

Görev süresi boyunca Türkiye’ye de gelen Powell, 1989-1993 yılları arasında genelkurmay başkanı olarak görev almıştı.

Powell, 2001’de Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret etmişti.

Powell ayrıca, 1987-1989 yılları arasında ABD’nin 16’ncı Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak da çalışmıştı.

Powell kariyeri boyunca Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton, George Bush gibi isimlerle çalıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Emlak milyoneri Robert Durst’a cinayetten ömür boyu hapis15 Ekim 2021 Cuma 14:35
  • Eski ABD Başkanı Clinton hastaneye kaldırıldı15 Ekim 2021 Cuma 13:29
  • ABD binlerce yasa dışı göçmeni serbest bırakmakla suçlanıyor15 Ekim 2021 Cuma 11:08
  • Yenilenen Türkevi uluslararası diplomatları ağırladı15 Ekim 2021 Cuma 10:31
  • ABD, BM İnsan Hakları Konseyi'ne geri döndü15 Ekim 2021 Cuma 10:04
  • ABD'de küresel tedarik korkusu: Limanlar 24 saat açık kalacak14 Ekim 2021 Perşembe 15:32
  • Donald Trump: Beni hala özlemediniz mi?14 Ekim 2021 Perşembe 10:33
  • Blinken’dan Filistin-İsrail meselesinde ‘iki devletli çözüm’ vurgusu14 Ekim 2021 Perşembe 10:02
  • Kolombiya'dan Panama'ya geçmek isteyen göçmenler boğuldu14 Ekim 2021 Perşembe 09:58
  • Venezuela İspanya'dan "soykırım özrü" bekliyor13 Ekim 2021 Çarşamba 11:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti