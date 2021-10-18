ABD’nin eski dışişleri bakanı Colin Powell, Covid-19’dan öldü

ABD siyasetinin önde gelen isimlerinden biri olan Colin Powell’ın yaşamını yitirdiği açıklandı.

ABD siyasetinin önde gelen isimlerinden biri olan Colin Powell’ın yaşamını yitirdiği açıklandı. Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği açıklanan Powell ile ilgili Facebook üzerinden duyurulduktan kısa bir süre sonra uluslararası haber ajansları tarafından da “son dakika gelişmesi” şeklinde anons edildi.

Powell, 2003’te dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile bir araya gelmişti.

Powell’ın ailesi ölüm haberini Facebook üzerinden duyurdu. 84 yaşındaki Powell’ın tam aşılı olduğunu fakat Covid-19’a bağlı komplikasyonlardan dolayı yaşamını yitirdiği kaydedildi. Açıklamada, “Bugün olağanüstü ve sevgi dolu bir eş, baba, büyükbaba ve harika bir Amerikalıyı kaybettik” denildi.

2001-2005 yılları arasında ABD’nin 65’inci Dışişleri Bakanı olarak görev alan Powell bu pozisyona gelen ilk Afro-Amerikan yetkili olarak da tarihe geçti.

Powell, dışişleri bakanlığının yanı sıra kariyerinin başında ulusal güvenlik danışmanı ve genelkurmay başkanı olarak da görev almıştı.

Powell, ABD’nin eski başkanlarından Barack Obama ve eski dışişleri bakanı Condoleezza Rice ile birlikte ülke tarihinde en üst düzey devlet görevine getirilen Afro-Amerikalılar olarak gündem olmuştu.

Powell, 2004’te gerçekleştirdiği Ankara temaslarında dönemin başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı Abdullah Gül ile bir araya gelmişti.

Görev süresi boyunca Türkiye’ye de gelen Powell, 1989-1993 yılları arasında genelkurmay başkanı olarak görev almıştı.

Powell, 2001’de Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret etmişti.

Powell ayrıca, 1987-1989 yılları arasında ABD’nin 16’ncı Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak da çalışmıştı.

Powell kariyeri boyunca Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton, George Bush gibi isimlerle çalıştı.