ABD’nin Gürcistan’daki askeri üssüne ateş açıldı

ABD’nin Gürcistan’daki askeri üssü Fort Stewart’a kimliği belirsiz bir kadın tarafından ateş açıldı.

ABD'nin Gürcistan'daki askeri üssü Fort Stewart'tan, Facebook'ta kimliği belirsiz bir kadının üsse ateş açtığı bildirildi.

Açıklamada kadının polis tarafından yakalandığı, olayda ölen veya yaralanan olmadığı ve soruşturmanın sürdüğü aktarıldı. Olayın nedenleri ile ilgili herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Wsaw.com'a konuşan üssün sözcüsü Kevin Larson da saldırının dün öğle saatlerinde gerçekleştiğini ve üsse ait askerlerin sivil hayata hazırlanması için kullanılan bir dersliğin yanındaki park alanından birkaç el ateş edildiğini duyduklarını ifade etti.