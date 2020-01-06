Afganistan: 14 bin asker Brüksel merkezli Uluslararası Kriz Grubu, yaklaşık 14 bin Amerikan askerinin bulunduğu ülkenin "ABD-İran çekişme bölgesi" olacağı konusunda uyarıyor. ABD Başkanı Trump geçtiğimiz yıl kasım ayında Afganistan'daki Bagram Üssü'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran, intikam sözü verdi. Peki olası savaş durumunda ABD tarafından kullanılabilecek noktalar nerede? Bölgedeki üslerde kaç Amerikan askeri görev yapıyor?