ABD’nin İran’a ‘Biz de bir noktayı vuralım ve siz buna ses çıkarmayın’ mesajı gönderdiği iddia edildi

İran Silahlı Kuvvetler Komutanı Abdurrahim Musevi düzenlediği basın açıklamasında, ABD'nin düşürülen İHA’sı ve buna yönelik misillemesiyle ilgili konuştu.

ABD'li yetkililerin İran'a "Biz de bir noktayı vuralım ve siz buna ses çıkarmayın. Dava bu şekilde kapansın" mesajını yolladığını iddia eden Musevi, Tahran yönetiminin "Eğer bir vurursanız 10 yersiniz" şeklinde cevap verdiğini belirtti.

Musevi, savaşı başlatmanın ABD'nin elinde olduğunu fakat bitişinin İran'a bağlı olacağını söyledi. Komutan, "Çatışma başlarsa inisiyatif bizim elimizde olacaktır ve belirlediğimiz zamana kadar çatışmalar devam edecektir" diye konuştu.

Söz konusu İHA, 20 Haziran'da Umman Körfezi kıyısında İran hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle atılan füzeyle vurularak düşürülmüştü.

ABD ise İHA'nın "uluslararası hava sahasında uçarken" düşürüldüğünü savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump olayın ardından Twitter'dan paylaştığı mesajında Tahran'a "İran çok büyük bir hata yaptı" demiş ve yapılacak bir saldırıda 150 kişinin öleceğini öğrenince vazgeçtiğini söylemişti.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2019