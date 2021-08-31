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‘ABD’nin Kabil’deki saldırısında aynı aileden 6 çocuk öldü’

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ABD’nin İHA ile düzenlediği ve bir intihar saldırganını hedef alan saldırısında, aynı aileden 10 kişinin öldüğü belirlendi.
‘ABD’nin Kabil’deki saldırısında aynı aileden 6 çocuk öldü’

Geçtiğimiz hafta Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen canlı bomba saldırısı sonrası, ABD, terör saldırısını gerçekleştiren kişiyi vurduklarını açıklamıştı. ABD’nin İHA ile düzenlediği ve bir intihar saldırganını hedef alan saldırısında, aynı aileden 10 kişinin öldüğü belirlendi.

Aile tarafından yapılan açıklamada, aynı ailede 6’sı çocuk 10 kişini hayatını kaybettiği aktarıldı. Kurbanların yakını Ramin Yusufi, hayatını kaybeden çocukların yaşlarının 4 ila 12 arasında olduğunu söyledi. Yusufi, saldırıyı ‘acımasızca’ olarak nitelerken, ABD’nin yanlış istihbarat nedeniyle hedefe yöneldiği öne sürüldü.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

ABD Merkez Komutanlığı, olayla ilgili somut bilgi aradıklarını belirtirken, incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Yazılı açıklamada, hava saldırısının ardından “büyük ve güçlü patlamalar olduğu” vurgulandı ve bu patlamaların araçta önemli miktarda patlayıcı bulunduğuna ve ölümlere yol açmış olabileceğine işaret ettiği” belirtildi.

Perşembe günü Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında 170 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Yapılan açıklamada, canlı bomba saldırılarında hayatını kaybedenlerin çoğu, ülkeden ayrılmak isteyen kişilerden meydana geliyordu…

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