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ABD'nin Kansas eyaletini vuran hortumda 100'e yakın bina hasar gördü

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ABD’nin Kansas eyaletinde meydana gelen hortumda 100'e yakın binanın zarar gördüğü ve en az 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
ABD'nin Kansas eyaletini vuran hortumda 100'e yakın bina hasar gördü

Andover İtfaiye Şefi Char Russell, düzenlediği basın toplantısında, eyaletin güneydoğusundaki 15 bin nüfuslu Andover yerleşkesinde dün gece oluşan hortumda bir düzineden fazla evin tamamen yıkıldığını, 100’e yakın binanın hasar gördüğünü söyledi.

İtfaiye şefi, hortumda biri ağır yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bölgede yaklaşık 6 bin 500 kişinin de elektriksiz kaldığını aktardı.

Hortumun yol açtığı zarardan toparlanmanın yıllar alacağını kaydeden Russel, "Maalesef bunu daha önce yaşadık." diye konuştu.

26 Nisan 1991'de Andover'ı vuran 5'inci kategorideki kasırgada 17 kişi hayatını kaybetmişti.

 

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