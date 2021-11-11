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ABD’nin Kensington bölgesindeki "doğu yakasının en büyük eroin pazarı" görüntülendi

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ABD’de görüntülenen uyuşturucu kullanan insanlarla dolu Kensington sokakları, evsizlik ve uyuşturucu krizinin boyutlarını gözler önüne seriyor.
ABD’nin Kensington bölgesindeki "doğu yakasının en büyük eroin pazarı" görüntülendi

ABD’de görüntülenen uyuşturucu kullanan insanlarla dolu Kensington sokakları, evsizlik ve uyuşturucu krizinin boyutlarını gözler önüne seriyor.

ABD’de uyuşturucu krizinin merkezlerinden biri olan Philadephia kentinin Kensington bölgesi görüntülendi.

"Doğu yakasının en büyük eroin pazarı" olarak nitelendirilen semte şehir ve eyalet dışından birçok bağımlının alışveriş için geldiği ve bu kişilerden bazılarının şehirden ayrılmadığı ifade ediliyor.

Philadelphia Sağlık Departmanı verilerine göre, bölgede 2020 yılında aşırı doz uyuşturucudan 1214 kişi hayatı kaybederken bu rakamın her yıl artış gösterdiği bilgisi paylaşıldı.

 

Fotoğraf: AA

[Fotoğraf: AA]

 

 

Ölüm oranlarının artmasının sebebi: Fentanil

Yetkililer, ölüm oranlarının artmasını, son yıllarda kullanımı artan ve bölgede satılan eroinin içinde bulunan fentanil adlı sentetik bir uyuşturucuya bağlıyor.

ABD Ulusal Sağlık Enstitülerine (NIH) göre morfinden 50 ila 100 kat daha güçlü bir opioid ağrı kesici türü olan fentanil, 2013 yılından beri ABD’de uyuşturucu krizinin ve aşırı dozdan ölümlerin bir numaralı nedeni olarak gösteriliyor.

 

Fotoğraf: AA

[Fotoğraf: AA]

 

 

Vali, uyuşturucuyla mücadele sözü vermişti

Pennsylvania Valisi Tom Wolf, eylül ayında Kensington’a yaptığı ziyaretin ardından uyuşturucu krizinin şehirde neden olduğu tahribat nedeniyle özür dilemişti.

Wolf, uyuşturucu bağımlılarının kaliteli tedavi ve desteği hak ettiğini söylemiş ve opioidlerin neden olduğu uyuşturucu kriziyle mücadele etme sözü vermişti.

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