  • BIST 8855.56
  • Altın 2172.333
  • Dolar 31.6155
  • Euro 34.4249
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKARum Yönetimi Tatar’ın temaslarından doğacak sonuçları önlemeye çalışıyor

ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Julie D. Fisher Gazimağusa'yı ziyaret etti

» »
ABD'nin Kıbrıs Büyükelçisi Julie D. Fisher, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay'a ziyarette bulundu ve ardından tarihi Suriçi'nde bir yürüyüş gerçekleştirdi.
ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Julie D. Fisher Gazimağusa'yı ziyaret etti

Tarihi yerlerin incelendiği ziyarette, şehrin zengin kültürel mirası ve bunun ada için önemi tartışıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Suriçi’nin tarihi ve turistik önemine dikkat çekerek kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında yapılan katkılardan dolayı teşekkür etti. 

Başkan Uluçay, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin yürüttüğü çalışmaların yanında imzalanan protokol kapsamında belediye ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından Suriçi’nde deformasyon yaşayan tarihi sur duvarlarının korunması için belediye bünyesinde çalışan Arkeolog Hüseyin Küçüksu önderliği ile çalışmalar yürütüldüğüne de dikkat çekti.

Kültürel miras alanlarının paylaşıma açık tüm kültür ve toplumların ziyaret edebileceği alanlar olduğunu ifade eden Uluçay, paylaşımın ise toplumlar arasında birlikteliğe katkı koyduğuna inanç duyduğunu kaydetti. 

Uluçay, Büyükelçi Fisher, Dr. Ioannou’nun toplumların bir araya getirilmesine yönelik çalışmalara koydukları katkıdan dolayı teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Metehan'da uyuşturucu ile yakalandı...05 Mart 2024 Salı 15:33
  • “Her Eve Fiber” projesinde taraflar niyet mekbubu imzaladı, çalışma usulleri belirlendi05 Mart 2024 Salı 15:28
  • Telekomünikasyon Dairesinden abonelere duyuru05 Mart 2024 Salı 15:16
  • Tarım Dairesi’nden zeytin ve zeytin ürünleri işletmeleri için duyuru05 Mart 2024 Salı 15:04
  • Erhürman vurguladı: 2024 Yılı erken seçim yılı olacak05 Mart 2024 Salı 14:53
  • Sayıştay Komitesi toplandı05 Mart 2024 Salı 13:58
  • Serdal Gündüz’ün ‘kaçma şüphesi’ üzerine tutuklu yargılanmasına karar verildi05 Mart 2024 Salı 13:46
  • Şubat ayı enflasyonu yüzde 4,5905 Mart 2024 Salı 13:34
  • Basketbol U18 Karmamız galip05 Mart 2024 Salı 13:29
  • BES ile Tatlısu Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi durduruldu05 Mart 2024 Salı 13:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti