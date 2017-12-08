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ABD'nin Kudüs kararı Lefkoşa’da protesto edildi

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ABD'nin Kudüs kararı Lefkoşa’da protesto edildi
ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı Lefkoşa'da da çeşitli sivil toplum örgütlerince protesto edildi.

Lefkoşa’da Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği (ESKAD) Lefkoşa şubesi, Akademi Kıbrıs ve çeşitli sivil toplum kuruluşları cuma namazı sonrası bir araya gelerek, İsrail ile ABD aleyhine slogan attı. Eylem sırasında, "Kudüs İslam'ındır", "Kudüs İslamın Onurudur", “Kudüs'e Sahip Çık" ve “Kudüs Direniştir" yazılı dövizler taşındı.

Eylemi yapan sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Semih İlkis, Kudüs'ün bir İslam şehri olduğunu belirterek, "Kudüs, İslam'ındır ve ebediyen Müslümanların kalacaktır. İsrail, Tel Aviv de dahil işgal ettiği her karış siyonist topraktan sökülüp atılacaktır. Biz Allah'a ve ahiret gününe inanıyoruz. Roma ve Bizans'ın akibeti ne olduysa Amerika ve İsrail'in akıbeti de o olacaktır." diye konuştu.

Eylem, grubun Selimiye Camisi'nden Girne Kapısı'na kadar yürümesinin ardından sona erdi. 

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