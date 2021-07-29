ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi, Teknoloji Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber, “Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi’ni” ziyaret ederek iş birliği mesajı verdi.
Fileleftheros gazetesi, ABD Büyükelçisi Judith Garber’ın, “Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi’ni” (TEPAK) ziyaret ederek, büyükelçilik olarak üniversiteyle iş birliği yapmaya hazır oldukları mesajını verdiğini yazdı.
Habere göre Garber, üniversite yönetimiyle gerçekleştirdiği toplantıda, halihazırda sürdürülen ve ABD Büyükelçiliği tarafından finanse edilen TEPAK-“CUTing Edge-American Space” işbirliğine ilişkin konuları da ele aldı.
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