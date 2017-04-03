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ABD'nin Louisiana eyaletinde kasırga alarmı

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ABD'nin Louisiana eyaletinde kasırga alarmı
ABD'nin güney eyaleti Louisiana'da etkili olan kasırgada iki kişinin yaşamını yitirdiği ve eyalette kırmızı alarm verildiği bildirildi.

Eyalet Valisi John Bel Edwards, halka yollardan özellikle uzak durmaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları çağrısında bulundu.

Edwars, "Kasırga, eyalet genelinde tüm gece etkili olacak gibi görünüyor" dedi.

Emniyet yetkilisi Ginny Higgins de "Kasırga başladıktan kısa süre sonra bir traktör römorkunu savurdu. Römorkun içinde bulunan 38 yaşındaki bir kadınla 3 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi." ifadelerini kullandı.

Kasırganın çok sayıda ev ve iş yerine zarar verdiği kaydedildi.

Oklahoma'daki Ulusal Hava Durumu Servisi yetkililerinden John Hart, kasırganın doğuya doğru ilerlediğini, Mississippi ve Alabama eyaletlerinin de risk altında olduğunu açıkladı.

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