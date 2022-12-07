  • BIST 4.827,04
  • Altın 1067.608
  • Dolar 18.6322
  • Euro 19.5819
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

ABD’nin Mississippi Nehri’nde buzul çağına ait iki nadir fosil keşfedildi

» »
Kuraklığın vurduğu Mississippi Nehri'nde ortaya çıkan kum tepelerinde buzul çağına ait olduğu tespit edilen iki nadir fosil bulundu.
ABD’nin Mississippi Nehri’nde buzul çağına ait iki nadir fosil keşfedildi

CNN’in haberine göre, 26 Ekim’de bölgede incelemelerde bulunan Wiley Prewitt, kumların arasında ortaya çıkan büyük bir diş buldu.

Prewitt, daha sonra bulduğu dişin uzmanlarca incelenmesi için Mississippi Doğa Bilimleri Müzesine götürdü, böylece dişin yaklaşık 11 bin yıl önce nesli tükenmiş olduğu bilinen dev Amerikan aslanının fosilleşmiş çene kemiğine ait olduğu belirlendi.

Prewitt, “Dişlerin şeklinden hemen etobur bir hayvana ait fosil olduğunu anladım ama Amerikan aslanı olduğunu bilmiyordum” dedi.

BİR HAFTADA İKİ NADİR KEŞİF

Keşiften 3 gün sonra düzenlenen Mississippi Fosil, Eserler Sempozyumu ve Sergisi, daha önce keşfedilmiş Amerikan aslanı fosillerinin yer aldığı etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Mississippi Doğa Bilimleri Müzesi Paleontoloji Küratörü George Phillips, CNN’e verdiği demeçte, “Prewitt, bir aslan çenesinin ön kısmını getirdiğinde ne olduğunu hemen anladım” ifadesini kullandı.

Phillips, fosilde kolayca tanımlayacak çok şey kaldığını belirterek, köpek dişi ile küçük azı dişleri arasındaki büyük boşluğun yalnızca dev Amerikan aslanına ait olabileceğini söyledi.

Keşiften bir hafta sonra yerel bir vahşi yaşam yetkilisinin, nehir tortusundan büyük bir Amerikan aslanının uyluk kemiğini çıkardığını aktaran Phillips, aynı nadir türden başka bir fosilin de böylece müze koleksiyonuna eklendiğini kaydetti.

Phillips, yaklaşık bir haftada iki Amerikan aslanına ait fosil keşfinin inanılmaz olduğunu söyleyerek, bunları şaşırtıcı derecede nadir bir fosil olarak niteledi.

ABD’deki Ulusal Park Servisi’ne göre, Amerikan aslanı, son buzul çağında Kuzey Amerika’da yaşayan soyu tükenmiş bir kedi türü olarak biliniyor.

Bilimsel adı Panthera atrox’un Latince karşılığı “korkunç panter” olan bu türün, bugün Afrika aslanından yüzde 25 daha büyük olduğu belirtiliyor.

İLK KEZ 1836’DA KEŞFEDİLMİŞTİ

Amerikan aslanının ilk fosili 1836’da Mississippi’de bulunmuştu ancak paleontolog Joseph Leidy, onu yaklaşık 20 yıl sonra teşhis edebilmişti.

Leidy, alt çene kemiği olan fosilin daha önce hiç keşfedilmemiş bir türe ait olduğunu bulmuştu.

Yeni bulgu, o zamanlar kedi ailesinin bilinen en büyük üyesi olan soyu tükenmiş Avrupa mağara aslanından daha büyüktü. O zamana kadar dev aslanların Kuzey Amerika’da yaşadıkları bilinmiyordu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin’in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya’ya döndü04 Aralık 2022 Pazar 22:09
  • Milyarder astronot, gerçek hayatta bir Jurassic Park yapmak istiyor04 Aralık 2022 Pazar 19:43
  • Et tüketimi iklime nasıl zarar veriyor?04 Aralık 2022 Pazar 17:29
  • Çevreyi savunmanın bedeli: Son 10 yılda 1700 ölüm04 Aralık 2022 Pazar 17:27
  • Endonezya'da Semeru Yanardağı lav püskürttü04 Aralık 2022 Pazar 16:39
  • ABD ve Avrupa’da fare istilası: Her yerden çıkıyorlar, halk panik içinde04 Aralık 2022 Pazar 13:40
  • Denizden çıkan “şey” şaşkınlık yarattı04 Aralık 2022 Pazar 00:31
  • Astronotlardan yeni uzay yürüyüşü: 2'nci güneş paneli takılıyor03 Aralık 2022 Cumartesi 23:58
  • Dünyanın en yaşlı kaplumbağası Jonathan 190 yaşında03 Aralık 2022 Cumartesi 19:10
  • Mars’taki 3,4 milyar yıllık mega tsunami için asteroit iddiası03 Aralık 2022 Cumartesi 18:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti