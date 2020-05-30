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ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı 11 haftadır azalıyor

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ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı 11 haftadır azalıyor
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı 11 haftadır azalıyor

ABD’nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta da 15 adet azalarak 11 hafta üst üste düşüş gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes’un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD’deki petrol sondaj kulesi sayısı, 23-29 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 15 adet azalarak 222’ye geriledi.

ABD’deki petrol sondaj kulesi sayısı 11 hafta üst üste düşüş gösterirken, bu süre içinde toplam 461 adet azalmış oldu.

Perşembe günü 35,29 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 36,03 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 35,34 dolar düzeyinde kapattı. WTI perşembe gününü 33,71 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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