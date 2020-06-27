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ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı 15 haftadır azalıyor

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ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı 15 haftadır azalıyor
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı 15 haftadır azalıyor

ABD’nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 1 adet azaldı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes’un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD’deki petrol sondaj kulesi sayısı 20-26 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet azalarak 188’e geriledi.

Bu azalışla, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 15 hafta üst üste düşüş göstermiş ve toplam 495 adet azalmış oldu.

Perşembe gününü 41,05 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 40,73 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 38,20 dolar düzeyinde kapattı. WTI perşembe gününü 38,72 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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