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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

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ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet arttı.
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet arttı.

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 191 adet arttı.

Perşembe gününü 75,84 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 76,17 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 75,16 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 75,23 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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