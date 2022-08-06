ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verilerine göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 598'e geriledi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 211 adet arttı.
Perşembe gününü 94,12 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 94,92 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 98,16 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 90,66 dolar seviyesinde tamamlamıştı
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