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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısında artış

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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 adet arttı.
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısında artış

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 23-29 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 6 adet artışla 605'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 220 adet arttı.

Perşembe gününü 101,83 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 103,59 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 98,16 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 96,42 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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