  • BIST 1.397
  • Altın 460,634
  • Dolar 7,6610
  • Euro 9,3570
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPilli:16'sı yerel 17 pozitif vaka!

ABD'nin prestijli askeri akademisinde büyük kopya skandalı

» »
Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim alan 70'ten fazla öğrencinin matematik sınavında kopya çektiği ortaya çıktı.
ABD'nin prestijli askeri akademisinde büyük kopya skandalı

Harp okulu öğrencilerinin çoğu Mayıs'taki sınavda kopya çektiğini itiraf etti.

Bazı eğitmenlerin sınav kağıtlarından şüphelenmesiyle ortaya çıkan skandala karışan öğrencilerinden 72'sinin birinci sınıf, birinin de ikinci sınıfta okuduğu belirtiliyor.

Altı aylık rehabilitasyona gönderildiler

Kopya çektiğini kabul eden öğrencilerinden 55'i altı aylık rehabilitasyon programına gönderildi.

ABD medyasına göre bu öğrencilerin eğitimleri boyunca gözlem altında olacakları açıklandı.

Kopya çeken öğrencilerden bazıları, okulu bırakma kararı aldığı için haklarındaki disiplin soruşturması düşürüldü.

Kopya çeken bazı öğrencilerin de yine öğrencilerden oluşan disiplin kuruluna çıkacakları belirtiliyor.

Kurul, kopya çeken öğrencilerin okuldan mı atılacağına yoksa başka şekilde mi cezalandırılacağına karar verecek.

'Harp okulu öğrencisi yalan söylemez, kopya çekmez'

West Point'in Disiplin Kuralları'nda "Bir harp okulu öğrencisi yalan söylemez, kopya çekmez, çalmaz ve bunları yapanlara müsamaha göstermez" deniyor.

Akademinin komutanı Tuğgeneral Darryl Williams, okulun güçlü ve işleyen bir akademik standartı olduğunu belirterek öğrencilerin bu ilkelere uygun davranması gerektiğini söyledi.

Associated Press ajansına göre, West Point'teki en büyük kopya skandalı 1976'da yaşandı.

Elektrik mühendisliği bölümünde kopya çektiği belirlenen 153 öğrenci okuldan atılmış ya da okulu bırakmıştı.

Ancak soruşturmanın yürütülüş biçimiyle ilgili şikayetler sonrasında bu öğrencilerin çoğu okula geri alınmış ve mezun olmalarına izin verilmişti.

Ünlü generallerin okulu

West Point Askeri Akademisi, New York'un yaklaşık 100 kilometre kuzeyinde yer alıyor.

ABD'nin birçok ünlü generali buradan mezun oldu.

Bu generaller arasında Amerikan İç Savaşı'nın rakipleri Ulysses S. Grant ve Robert E. Lee ile İkinci Dünya Savaşı'ndaki Amerikalı komutanlar Douglas MacArthur ve Dwight Eisenhower da bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brezilya: Çin, Covid-19 aşısının "acil kullanım onayı kriterleri" konusunda şeffaf değil15 Aralık 2020 Salı 19:30
  • ABD’de Pfizer/BioNTech aşısının dağıtımına başlandı14 Aralık 2020 Pazartesi 21:41
  • ABD'li ünlü seri katil "Zodyak"ın şifreli mektupları 51 yıl sonra deşifre edildi12 Aralık 2020 Cumartesi 19:30
  • Biden'ın Zaferinin İptalini İsteyen Davanın Reddedilmesi Trump'ı Hayal Kırıklığına Uğrattı12 Aralık 2020 Cumartesi 14:58
  • Trump, Türk Doktor Öz'ü Başkanlık Spor, Fitness Ve Beslenme Konseyine Atayacak12 Aralık 2020 Cumartesi 14:10
  • ABD’nin Türkiye’ye karşı ‘her an uygulayabileceği’ yaptırımlar neler?11 Aralık 2020 Cuma 21:32
  • ABD'de İlk Kovid-19 Aşısının Bugün Resmen Onaylanması Bekleniyor10 Aralık 2020 Perşembe 14:05
  • ABD: Pfizer aşısına yakında onay gelebilir09 Aralık 2020 Çarşamba 22:02
  • Venezuela seçimleri: Bolivarcı koalisyon zafer ilan etti09 Aralık 2020 Çarşamba 11:03
  • Dünya Barış Konseyi delegasyonundan Venezuela seçimleri açıklaması09 Aralık 2020 Çarşamba 11:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti