ABD'nin S-400 yaptırım paketinde neler var?

S-400 teslimatının başlamasının ardından ABD'nin yaptırım açıklamaları ve CAATSA yeniden gündemde. CAATSA kapsamında Rusya ile savuna ve istihbarat alanında işbirliği yapan ülkelere yaptırım uygulanıyor.

Yasa 'kişi ve kurumlara ihracat-ithalat bankası desteğinin kesilmesi', 'Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi', 'Mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması' gibi yaptırım seçeneklerini içeriyor.

Türkiye'ye S-400 teslimatının başlamasının ardından ABD'nin olası yaptırım paketi yeniden gündemde.

CAATSA NELERİ İÇERİYOR?

2 Ağustos 2017’de Trump’ın imzasıyla yürürlüğe giren CAATSA İran, KDHC ve Rusya’ya uygulanan yaptırımların dayanağını oluşturuyor.

CAATSA, “Rusya Federasyonu’nun savunma ya da istihbarat sektörleriyle ya da bunlar adına çalışan kurum ve kişilerle önemli düzeyde alışverişte bulunan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanmasını" öngörüyor. Türkiye’ye Rus yapımı S-400 füze savunma sistemi sebebiyle yaptırım uygulanmasını öngören madde de bu.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, ABD Başkanı Trump yasa gereği 70 sayfalık CAATSA metninde listelenen 12 yaptırım kaleminden en az beşini seçmek zorunda.

Bu kalemler şöyle sıralanıyor: