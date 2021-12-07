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ABD’nin ‘seyahat riski olan ülkeler’ listesinde Türkiye de var

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Covid-19 seyahat riski olan destinasyonlar listesini yayınladı.
ABD’nin ‘seyahat riski olan ülkeler’ listesinde Türkiye de var

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Covid-19 seyahat riski olan destinasyonlar listesini yayınladı. Liste, en riskliden en düşük riskliye göre seviye verilerek belirlendi. Avrupa’dan da ülkelerin yer aldığı listede, Türkiye de dördüncü listede ‘riskli ülkeler’ kategorisinde yer aldı.

İşte CDC’nin hazırladığı liste;

Çok riskli ülkeler (5’inci seviye):

• Andora
• Kıbrıs
• Fransa
• Ürdün
• Lihtenştayn
• Portekiz
• Tanzanya

Riskli ülkeler (4’üncü seviye) :

• Barbados
• Cayman Adaları
• Malezya
• Singapur
• Türkiye

Orta riskli ülkeler (3’üncü seviye) :

• Kolombiya
• Küba
• Grenada
• Saint Kitts ve Nevis

Düşük riskli (2’inci seviye):

• Bahreyn
• Yeşil Burun Adaları
• Fiji
• Mali
• São Tomé ve Principe

Risk bilinmiyor (1’inci seviye):

• Cezayir
• Kamboçya
• Monako
• Makao

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