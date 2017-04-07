ABD'nin Suriye operasyonu doları uçurdu

ABD Merkez Bankası'nın faiz artırım sinyaliyle yükselişe geçen dolar ABD'nin Suriye'yi vurmasının üzerine 3.73 TL seviyesini aştı. Altın fiyatları da yükselişe geçti.

Piyasalar haftanın son işlem gününe ABD'nin Suriye'yi vuran füzesine tepkiyle başladı.

Güne 3.71 seviyesinden başlayan dolar fiyatları, ABD'nin sabaha karşı Suriye rejimine karşı düzenlediği füze saldırısının ardından 3.74 seviyesinin üzerini gördü.

ABD'nin sabaha karşı Suriye rejimine karşı düzenlediği füze saldırısının ardından 3.74'ün üstünü gördü. Güne 3.71 seviyelerinde başlayan ve bu civarda dalgalanan kur, ABD'nin Esad rejimi hedeflerine 50'den fazla Tomahawk füzesi ile saldırmasının ardından 3.7426 seviyesine kadar çıktı. Dolar kuru saat 08.44 itibarıyla 3.7325 seviyesinde hareket ediyor. Euro/TL ise 3.97 seviyesinde işlem görüyor.

DOLARDAN KAÇAN YENE SIĞINDI

ABD doları, ABD'nin Suriye'de bir hava üssüne gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından Suriye savaşında keskin bir hızlanma görüleceği endişeleri üzerine güvenli liman olarak görülen Japon yeni karşısında değer kaybetti.

Doların diğer altı büyük para birimi karşısındaki hareketini izleyen dolar endeksi hafif bir kayıpla 100.66 seviyesine gerilerken, haftalık bazda yüzde 0.3 artıda.

Dolar, jeopolitik gerginliğin arttığı dönemlerde veya risk iştahının azaldığı dönemlerde yükselen yen karşısında da erken saatlerdeki kazançlarını geri vererek yüzde 0.3 değer kaybıyla 110.44 yenden işlem gördü. Dolar, yen karşısında haftalık yüzde 0.8 aşağıda.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ KRİTİK

Yatırımcılar halihazırda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Trump arasında gerçekleşen Kuzey Kore ve Çin'in ABD ile devasa ticaret fazlasının ele alınacağı görüşme dolayısıyla diken üstündeydiler.

ABD'de bugün ilerleyen saatlerde tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Şubat ayında 235,000 artan tarım dışı istihdamın Mart ayında 180,000 arttığı tahmin ediliyor.

ALTIN DA YÜKSELİŞTE

Altın fiyatları, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın basın mensuplarına Suriye liderini devirmek için bir koalisyon kurmaya yönelik adımların yolda olduğunu açıklamasının ardından, ABD'nin kimyasal silah kullanarak çok sayıda sivilin ölümüne yol açan Esad rejimine yönelik füze saldırısı düzenlemesi sonrası gelen güvenli liman alımları ile ralli yaptı.

Altının onsu yüzde 1.4 yükselişle ons başına 1,269.46 dolar ile Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından 1,266.29 dolara geldi. Metal üst üste dördüncü haftayı da yükselişle geçmeye yöneldi ve bu yıl yüzde 10 değer kazandı. Madencilik hisseleri de değer kazandı. Avustralya'da Newcrest Mining Ltd. hisseleri yüzde 3.2 yükseldi.

Saldırı kararı, seçim kampanyasında Orta Doğu'daki anlaşmazlıklara çok fazla müdahil olduklarını söyleyerek önceki başkanları eleştiren Trump için bir dönüşü işaret ediyor. ABD'den bir yetkiliye göre, Cuma sabahı erken saatlerde düzenlenen füze saldırısının Suriye hangarlarını, uçaklarını ve yakıt tanklarını hedeflediğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Esad'ı devirmek için bir koalisyon kurulmasına yönelik adımların atılmakta olduğunu, ancak bu adımın muhtemelen ülkedeki IŞİD militanlarının yenilmesi ve ülkeye biraz istikrar gelmesinin ardından geleceğini söyledi.

Singapur'da Oanda Corp. kıdemli piyasa analisti Jeffrey Halley, "Güvenli liman alımlarına bir akın olduğunu görüyoruz ve elbette altın bundan en fazla faydalanan varlık durumunda," dedi ve "Suriye'deki durum hareketli olduğu sürece, altına destek sürecek" şeklinde görüş bildirdi.

Altın, jeopolitik sorunların arttığı dönemde güvenli liman olarak değerlendiriliyor. Fiyatlar bu hafta ayrıca, Kuzey Kore'nin ABD Başkanı Donald Trump ile Çinli mevkidaşı Xi Jinping arasındaki zirve yaklaşırken balistik füze denemsinde bulunması ile birlikte Kore Yarımadası'nda tansiyonun artmasından da destek aldı.Australian Bullion Co. baş ekonomisti Jordan Eliseo, "Sudriye'deki durum, ABD'nin füze saldırısı ile birlikte kötüleşmeye devam ediyor," dedi ve "Altının acil güvenli liman alımları ile karşılaşması şaşırtıcı değil" şeklinde görüş bildirdi.