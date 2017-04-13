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ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurması

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ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurması
ABD'de araştırma şirketi PEW'in bulgularına göre halk, kimyasal silah saldırısı sonrası Esed rejimine ait askeri üssün ABD tarafından vurulmasını destekliyor.

PEW'in 7-11 Nisan tarihlerinde gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre araştırmaya katılanların yüzde 58'i Donald Trump yönetiminin Şayrat Askeri Üssü'ne düzenlediği askeri operasyonu destekliyor. Katılımcıların yüzde 36'sı ise karşı görüşte.

Halkın büyük çoğunluğu ise askeri operasyona rağmen Trump yönetiminin Suriye'ye ilişkin açık ve belirli bir planının bulunmadığı yönünde.

Katılımcıların yüzde 61'i Trump'ın "açık bir planı" olmadığına inandığını belirtirken yüzde 32'si ise bu görüşün aksini savundu.

Araştırmada, katılımcılara askeri operasyonun dışında Suriyeli sığınmacılarla ilgili sorular da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 47'si ABD'nin Suriyeli sığınmacı kabul etme sorumluluğu olduğunu savunurken yüzde 48'i ise böyle bir sorumluluğu olmadığı görüşünde.

Bu konuya Demokratlar ve Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerin bakışı arasında da ciddi fark var.

Demokratların yüzde 67'si sığınmacı kabul edilmesi gerektiğini belirtirken Cumhuriyetçilerde bu oran sadece yüzde 22.

ABD ordusu, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin düzenlediği kimyasal katliama tepki olarak Esed ordusuna yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurmuş, Doğu Akdeniz'de bulunan gemilerden fırlatılan 59 tomahawk füzesinin, kimyasal saldırıda kullanıldığı belirtilen Şayrat Hava Üssü'nü vurduğunu açıklamıştı.

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