Abd’nin Terörizm Finansmanıyla Mücadeleden Sorumlu Maliye Bakanlığı Müsteşarı Marshall Billingslea Güney Kıbrıs’ta

ABD'nin terörizmin finansmanıyla mücadeleden sorumlu Maliye Bakanlığı Müsteşarı Marshall Billingslea’nın, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla bugün ve yarın Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunacağı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, ABD'nin terörizmin finansmanıyla mücadeleden sorumlu Maliye Bakanlığı Müsteşarı Marshall Billingslea’nın temaslarına yer verdiler.

Habere göre ABD’li yetkili, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis, Merkez Bankası’nın yeni Başkanı Konstantino İrodotu ve diğer yetkililerle bir araya gelecek.

Billingslea, Güney Kıbrıs ile ABD arasında, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yasallaşmasına karşı mücadelede, şeffaflığın desteklenmesinde ve diğer tedbirlerde iş birliği sağlanması konusunu ele alacak.