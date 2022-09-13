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ABD'nin Texas eyaletinden fırlatılan Blue Origin'e ait uzay aracı başarısız oldu

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ABD'li iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'e ait insansız uzay aracı, fırlatıldıktan dakikalar sonra yaşanan arıza nedeniyle başarısız bir deneme gerçekleştirdi.
ABD'nin Texas eyaletinden fırlatılan Blue Origin'e ait uzay aracı başarısız oldu

Blue Origin'in Teksas'ın Cape Canaveral Uzay Üssü'nden 23'üncü defa fırlatılan New Shepard isimli kapsülü, havalandıktan kısa süre sonra roket bölümünde yaşanan sorun nedeniyle yolculuğuna devam edemedi.

Uzay firmasının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Bugünkü uçuş sırasında takviye motor sisteminde arıza yaşandı. Kapsül kurtulma sistemi kapsülü motor bölümünden başarıyla ayırdı. Güçlendirici zemine çarptı. Bildirilen herhangi bir yaralanma yok." ifadeleri yer aldı.

Firmanın fırlatma anını gösteren video paylaşımında, roket bölümünden kurtulan kapsülün dakikalar içinde Teksas'taki bir çöle paraşütle iniş yaptığı görüldü.

Roketin 8 bin 500 metre yükseklikte yaklaşık 1125 kilometre hızla giderken arıza yaptığı ve kapsülle yaklaşık 11 bin 300 metre irtifadayken ayrıştığı belirtildi.

Şirket, New Shepard'ı halen insansız uzay seferleri için kullansa da sistemin gelecekte uzay turizmi için kullanılması, alt yörüngeye insanlı seferler düzenlenmesi planlanıyor.

Uzay turizmi kapsamında en son geçen ay ücretli bir uçuş gerçekleştiren Blue Origin firması bugüne kadar 31 kişiyi 10 dakika süren uçuşlar için uzay sınırına taşıdı.

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