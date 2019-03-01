ABD'nin Venezuela tasarısına Rusya ve Çin'den veto

Venezuela'da devlet başkanlığı seçimi çağrısında bulunan taslak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya ve Çin tarafından veto edildi.

ABD tarafından hazırlanan taslak kabul edilmesi için gerekli olan 9 oyu toplamasının ardından güvenlik konseyinin daimi üyeleri olan Rusya ve Çin'in veto oyu ile kabul edilmedi. Geçici üyelerden Güney Afrika da taslağa karşı oy kullanırken Endonezya, Ekvador Ginesi ve Fildişi Sahili çekimser kaldı.

RUSYA'NIN TASARISI DA KABUL EDİLMEDİ

Rusya'nın, Venezuela'nın siyasi bağımsızlığına yönelik güç kullanımına ve iç işlerine müdahaleye karşı çıkan tasarısı da BMGK'de kabul edilmedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD destekli Ulusal Meclis lideri Juan Guaido'nun kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmesinin ardından Ulusal Kurucu Meclis için yeniden seçimlerin düzenleneceğini açıklamıştı.