ABD'nin Washington eyaletinde Covid-19 aşısı olana bedava esrar kampanyası

Eyaletin İçki ve Esrar Kurulu (LCB) tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 aşılarını teşvik amacıyla alınan kararın 12 Temmuz'a kadar süreceği duyuruldu.

Eyaletin İçki ve Esrar Kurulu (LCB) tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 aşılarını teşvik amacıyla alınan kararın 12 Temmuz'a kadar süreceği duyuruldu.

Kurul ayrıca, 21 yaş ve üzerindeki aşılanan yetişkinlerin ibraz belgeleriyle birlikte gittikleri lisanslı kenevir perakendecilerinden önceden sarılmış tek kullanımlık esrarı alabileceklerini açıkladı.

Arizona da esrara izin vermişti

Esrar promosyonu sunan tek eyalet Washington değil. Geçtiğimiz ay Arizona'da bir klinik de aşı olan 21 yaş ve üstü Arizonalılara ücretsiz esrar sağlayan benzer bir kampanya düzenledi.

ABD'de aşılama hızı nisan ortasında sert bir şekilde düşmeye başladığından beri, eyaletler ve şehirler farklı kampanyalarla nüfusu aşılmaya çalışıyor. New Jersey'de aşı olana bedava bira verilirken, New York ve Ohio'da tam kapsamlı üniversite bursu için çekiliş gibi promosyonlar yapıldı.

Ayrıca bazı eyaletler de 1 milyon doları bulan piyangolar düzenledi.

Federal hükümet, eyaletlerin bu tür programlar için belirli federal yardım fonlarını kullanmalarına izin veriyor.