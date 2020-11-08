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ABD'nin yeni başkanı Joe Biden kimdir?

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Demokrat Joe Biden, Pensilvanya'da Cumhurieytçi aday Donald Trump ile arasındaki farkı arttırması üzerine 46. ABD Başkanı olarak seçildiğini açıkladı. Peki Biden kimdir?
ABD'nin yeni başkanı Joe Biden kimdir?

Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile bir hayli çekişmeli süren başkanlık yarışında zafer Joe Biden'ın oldu. 2009 ile 2017 yılları arasında Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Biden aynı zamanda ABD tarihinde seçilen en yaşlı başkan oldu.

Biden, 20 Kasım 1942 yılında doğdu. 2009'dan 2017'ye kadar Birleşik Devletler'in 47. başkan yardımcısı olarak görev yapmış olan Amerikalı politikacı ve eski avukat. 1970 yılında New Castle County Meclisi'ne seçildi, 1972 yılında da Senato'ya seçildi ve ABD tarihinin altıncı en genç senatörü oldu. Demokrat Partili Biden, 1973'ten 2009'a kadar Delaware Senatörü olarak görev yaptı. Biden, senatörlük yaptığı dönemin önemli bir bölümünde, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin üyeliğini ve başkanlığını yaptı.

23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Parti'nin başkan adayı Barack Obama tarafından başkan yardımcılığına aday gösterildi. 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini Demokratik Parti kazandı. 20 Ocak 2009 tarihinde devlet başkanlığına seçilen Obama'nın yanında Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı.

2020'de Demokratların başkan adayı olarak, Trump'a başkanlık seçimlerinde rakip oldu.

Biden, 20 Kasım 1942'de Scranton, Pensilvanya'da İrlanda kökenli Katolik bir ailede dünyaya geldi. Babası bay Joseph Robinette Biden Sr., annesi ise bayan Catherine Eugenia Finnegan'dı. Valerie, James Brian, ve Francis W. isimlerinde üç kardeşi vardır. 1953'te ailesiyle beraber Claymont, Delaware'ye taşındı. İlk, orta, ve lise eğitimini Claymont'da alarak 1961'de mezun oldu. 1965'te Delware Ünivesitesi'nden politika bilimi üzerine eğitim alarak mezun oldu. Ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk fakültesinden, avukat olarak 1969'da mezun oldu. Wilmington Hukuk firmasında çalışmaya başladı.

Biden, 27 Ağustos 1966 tarihinde Neilla Hunter ile evlendi, 1972 yılında eşi vefat etti. Beau, Hunter, Naomi adlarında 3 çocukları oldu. 1977 yılında Jill Jacobs ile evlendi. Ashley B. (d. 1981) bir çocuğu oldu. Kızı Ashley Biden, 2012 yılında Howard Kerin ile evlendi. Joe Biden'in oğlu Beau Biden beyin kanserinden dolayı 2015 yılında vefat etti.

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