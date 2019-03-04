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ABD'nin yeni 'gizli silahı' açığa çıktı

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Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI), ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı İleri Teknoloji Araştırma Projeleri Departmanı'nın (DARPA) çatışma alanında taktik tünellerin kullanılmasını önerdiğini yazdı.
ABD'nin yeni 'gizli silahı' açığa çıktı

DARPA'nın orduya çatışmalarda taktik tünellerin kullanılmasını önerdiğini belirten NI, bu gereçlerin düşman güçlerin elindeyken ABD ordusunun başına büyük dertler açtığını kaydetti, örnek olarak da İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikalılar için büyük kayıplarla sonuçlanan Iwo Jima Muharebesi'ni, Vietnam Savaşı'nı ve son zamanlarda IŞİD militanlarıyla yaşanan çatışmaları gösterdi.

DARPA çalışanlarının, Amerikan askerlerinin avantajlı konuma gelmek için bu deneyimi kullanabilecekleri, ancak şimdilik gerekli alışkanlıkları geliştirmedikleri düşüncesinde oldukları belirtilen yazıda, şöyle devam edildi:

"Askeri uzmanlık branşlarının hiçbiri, taktik tünellerin yapımıyla ilgili eğitim içermiyor, ayrıca tünellerin yapımına ve kullanımına imkân tanıyacak hiçbir teknoloji veya donanım bulunmuyor."

DARPA'nın bu konuda bir eğitim programı önerdiği belirtilen haberde, programın ilk etabının yeraltı geçitleri kazma ve inşa etme yöntemleriyle ilgili değerlendirmelere adanacağı, bu etap için 11 milyon dolarlık harcama öngörüldüğü kaydedildi.

Haberde ayrıca, proje mimarlarının tünellerin sadece erzak ve mühimmat teslimatları, ayrıca tahliye misyonları için kullanılmasını önerdikleri, teknolojininse pahalı ve ‘tamamen güvenilir olmadığını' kabul ettikleri ifade edildi.

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