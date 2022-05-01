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ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Pyatt'a Göre Türk-Yunan Savaşı Önlendi

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ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Pyatt'a Göre Türk-Yunan Savaşı Önlendi
ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Pyatt'a Göre Türk-Yunan Savaşı Önlendi

Yunanistan’daki görev süresi dolan ABD Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Türkiye ile Yunanistan’ın 2020 yılında bir savaşın eşiğine geldiğini, durum daha da kötüleşmesini önlemek adına ABD’nin devreye girdiğini iddia etti.

Alithia gazetesi, ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt’ın, Yunanistan’dan yayın yapan “Kathimerini” gazetesine verdiği röportajda, Türkiye ile Yunanistan’ın 2020 yılının yaz aylarında bir çatışmanın eşiğine geldiğini, ABD’nin müdahale etmek zorunda kaldığını söylediğini aktardı.

Pyatt röportajında özetle, 2020 yazının çok büyük gerginliklere sahne olduğunu ve ABD’nin “Türkiye’nin izlediği kışkırtıcı tutum ve bir kaza yaşanması olasılığından ötürü büyük endişe yaşadığını” iddia etti.

“Durum Yunan medyasına yansıdığından çok daha dramatikti” ifadesini kullanan Pyatt, şu anda ise durumun, “devam eden kabul edilemez faaliyetler, yüksek uçuşlar, abartılı açıklamalar ve adaların, bizim için kuşku duyulmayan egemenliğine ilişkin mantıksız söylemlere rağmen çok daha iyi olduğunu” öne sürdü.

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