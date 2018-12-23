Abdulaziz ‘ 2019 yılı her yönü ile çok kötü geçecek’

KKTC’nin ünlü Astroloji uzmanı Abdullah Abdülaziz 2019 yılının falına baktı. Astroloji uzmanı Abdullah Abdülaziz, hem ülkemizde hem de dünyada yaşanacak önemli gelişmelerle ilgili olarak 2019 yılının falına baktı. Astroloji Profesörü Abdülaziz, 2019 yılının hem KKTC’de hemde Türkiye’de iyi geçmeyeceğini öne sürdü.

CİNAYET, HIRSIZLIK VE UYUŞTURUCU SUÇLARI ARTACAK

Abdülaziz, 2019 yılının, KKTC’de, Çin Humus astrolojisine göre hem ekonomik, hemde sosyal yaşam yönünden kötü bir yıl olacağını belirtti. Çin astrolojisine göre 2019 yılının 2002 yılı ile ayni olacağını ve bu yılda keçi yılı olduğunu belirterek, KKTC’de 2019 yılında, uyuşturucu, cinayet ve hırsızlığın artacağını iddia etti.

FEDERASYONDAN, KONFEDERASYONA DÖNÜŞ OLACAK

Kıbrıs sorunuyla ilgili çözümün olmayacağını, Nisan ayına kadar Konfederasyon yönünde değişiklik olacağını dile getiren Abdülaziz, Kıbrıs’ın garantörünün NATO olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Nisan ayına kadar çözüm ile ilgili herhangi bir yol kat etmemesi halinde, bundan sonraki yıllarda çözümün çok zor olacağını, hatta kısa sürede anlaşmanın olmayacağını öne sürdü

EKONOMİK YÖNDEN EN KÖTÜ YIL OLACAK

Astroloji Profesörü Abdullah Abdülaziz, KKTC’nin 2019 yılında, en kötü ekonomi dönemini yaşayacağını, bunun hükümetin bir suçu olmayacağını, tasarruf olmaması nedeniyle sıkıntı yaşanacağını dile getirdi. Devletin de yaşanacak kötü ekonomi nedeniyle tasarrufa gitmesi gerektiğine vurgu yaparak Milletvekillerin de asgari ücret almaları gerektiğini belirtti.

2 TELEVİZYON 2 GAZETE KAPANACAK

KKTC’de uyuşturucu, hırsızlık ve cinayetlerin, Şubat ayından sonra artacağını öne süren Abdullah Abdülaziz, enflasyon nedeniyle, 2 Televizyon ile 2 gazetenin yıl içerisinde kapanacağını iddia etti. Hükümetin kalıcı olduğunu, ancak 2 bakanın değişeceğine vurgu yapan Abdülaziz, 2020 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili olarak Mustafa Akıncı dışında 3 adayın daha olabileceğini belirtti. Astroloji Profesörü Abdulaziz, muhtemelen adayların, Serdar Denktaş, Kudret Özersay ve Zorlu Töre’nin olabileceğini dile getirirken, bu adaylar arasında Serdar Denktaş’ın daha şanslı bir konumda olduğunu ileri sürdü. Mustafa Akıncı’nın, çözüm arayışlarına göre şansının artabileceği gibi azalabileceğini, ancak bu gün itibarı ile şansının az olduğuna da ayrıca vurgu yaptı.

TÜRKİYE’DE ÇOK ÖNEMLİ BİR İSİME SUİKAST DÜZENLENECEK

Abdullah Abdülaziz, Türkiye’de de 2019 yılının kolay olmayacağını belirtti. Türkiye’de Yalova ve İstanbul’da bir deprem olacağını, büyük sel felaketleri yaşanacağını ve çok önemli bir isime suikast düzenleneceğini öne sürdü. Abdulaziz, ancak bu suikastın başarılı olmayacağını belirtti. Türkiye’de 15 Temmuz kalkışması gibi bir durumun da yaşanabileceğini söyleyen Abdülaziz, ancak bu kalkışmanın da başarısız olacağını iddia etti.

İNGİLTERE, FRANSA SORUNLAR YAŞAYACAK

Dünya’da ekonomik yönden sıkıntı yaşayacak ülkeler çoğalacak, Fransa’da sorun Nisan ayına kadar sürecek. Fransa Başkanı Emanuel Macron sıkıntı yaşayacak ve muhtemelen görevinden ayrılacak diyen Abdülaziz, İngiltere’de de Brexit sancısının büyüyeceğini ve muhtemelen İskoçya ile İrlanda’nın Birleşik Krallıktan ayrılabileceğini öne sürdü. Abdülaziz, buna bağlı olarak da Sterlin’in değer kaybedebileceğini ileri sürdü.

VELİAHT PRENS SALMAN, SUUDİ ARABİSTAN’A KRAL OLMAYACAK

Abdülaziz 2019 yılı içerisinde Arap Baharının yeniden hayata geçebileceğini, bunun başını da Mısır, Tunus, Cezayir ve Birleşik Arap Emirliklerinin yapacağını söyledi. Ayrıca Suudi Arabistan Kraliyetinin de yıl içerisinde sorun yaşayacağını öne süren Abdullah Abdüaziz, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Suudi Arabistan’a kral olmayacağını bunun yanısıra aşiretler arasında ciddi sorunlar yaşanacağını öne sürdü.