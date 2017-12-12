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Abdülaziz yorumladı: Üçlü Koalisyon ve Çözüm hükümeti

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Abdülaziz yorumladı: Üçlü Koalisyon ve Çözüm hükümeti
Astroloji Profesörü Abdullah Abdülaziz, ülkemizde yaşanacak gelişmelerle ilgili 2018 yılını ve Milletvekilliği erken genel seçimlerini Detay okuyucuları için yorumladı.

Astroloji Profesörü Abdullah Abdülaziz, ülkemizde yaşanacak gelişmelerle ilgili 2018 yılını ve Milletvekilliği erken genel seçimlerini Detay okuyucuları için yorumladı.

 

ÖZGÜRGÜN BAŞBAKAN OLAMAYACAK

Hüseyin Özgürgün milletvekilliğini kazanacak ama başbakan olamayacak. Tufan Erhürman milletvekilliğini kazanacak partisi CTP önemli bir çıkış yapacak ve Tufan Erhürman Başbakan olacak. Kudret Özersay büyük bir sürpriz yapıp meclise girecek ve partisi hükümete girecek. Cemal Özyiğit milletvekilliğini kazanacak ve 7-8 milletvekili çıkaracak partisini hükümete sokacak.

 

SİYASETTE HOCALAR DÖNEMİ

7 Ocak 2018 seçimlerinden sonra Kuzey Kıbrıs siyasetinde hocalar dönemi denen bir dönem başlayacak. Parlamentoda önemli bir değişim yaşanırken gençler daha çoğunlukla meclise girecek. Genelde %10 kararsızlar olur ama bu seçim karasızlar %25 olacak ama sonuç değişmeyecek. Kararsızlar TDP ve HP’ye daha çok oy verecek. Mevcut milletvekillerinin %40’ı meclise önümüzdeki dönem giremeyecek. Gençler yeni dönemde daha çok mecliste bulunacak.

 

DP VE TKPYG OYUN DIŞI KALACAK

8 Ocak 2018 tarihinde yapılacak milletvekilliği genel seçimlerinde DP ve TKPYG ise barajı geçemeyerek meclise milletvekili gönderemeyecek.

 

ADALET GELECEK

Ülkeye adalet gelecek ve rüşvet işleri son bulacak.  Çözüm şekli federasyon olacak. Kurulacak hükümet çözüm hükümeti olacak.  Halkın sıkıntıları son bulacak ve ekonomik düzelme olacak.

 

2018 YILINDA REFERANDUM OLACAK

Güney Kıbrıs’ta yapılacak seçimleri Nicos Anastasiadis kazanacak. 2018 yılında varılan çözüm anlaşması referanduma götürülecek ve bu kez iki taraftan da evet çıkacak. Çözümün olması için son bir çaba ortaya konacak ve referanduma gidilecek.

 

KARARSIZLAR TDP VE HP’YE

her seçim %10 kararsızlar olur  ama bu seçim kararsızlar %25 olacak ama sonuç değişmeyecek. Kararsızlar TDP ve HP’ye daha çok oy verecek. Mevcut milletvekillerinin %40’ı meclise önümüzdeki dönem giremeyecek. Gençler yeni dönemde daha çok mecliste bulunacak.

 

“YORUMLARIM YÜZDE 95 DOĞRU ÇIKAR”

Astroloji’nin bilimsel olduğunu belirten Abdülaziz, bunun bir fal olmadığını, yorumlarının yüzde 95 doğru çıktığını ve yanılma payı da olabileceğini söyleyerek, astrolojiyi meteorolojiye benzetti.

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