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'Abdülhamid Han' bugün görev yerine uğurlanacak

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Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han göreve başlamaya hazırlanıyor. Gemi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle görev yerine uğurlanacak. Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle dikkati çeken 'Abdülhamid Han',
'Abdülhamid Han' bugün görev yerine uğurlanacak

 hidrokarbon arayacak. 'Abdülhamid Han'ın göreve başlayacak olması Yunan basınında da geniş yer buldu. Haberlerde, geminin rotasına ilişkin farklı senaryolar mercek altına alındı.

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi derin denizlerde hidrokarbon arayacak. 'Abdülhamid Han'ın ilk görevine çıkmasına saatler kaldı.

Mersin Taşucu Limanı'ndaki son hazırlıklar tamamlandı. Gözler bugüne çevrildi.

Abdülhamid Han sondaj gemisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı törenle görev yerine uğurlanacak. Türkiye’nin 4'üncü sondaj gemisi, hidrokarbon arama çalışmalarında kullanılacak.

FİLONUN EN GÜÇLÜSÜ

Filonun en güçlüsü olan 'Abdülhamid Han''ın, sahip olduğu üstün teknoloji ile dünyada da sayılı sondaj gemileri arasında olduğu belirtildi.

Gemi 38 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip. Yüksekliği ise 112 metre.

Gemi 12 bin 200 metrede sondaj yapabilme imkanına sahip. 200 mürettebat kapasiteli 9 katlı gemide helikopter pisti de var. Geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor.

Yaklaşık 2,5 ay Taşucu Limanı'nda kalan sondaj gemisinde, bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları yapıldı.

Ekipmanlar yerleştirildi, teknik işlemler ve sertifikalandırma çalışmaları tamamlandı. Ardından kırmızı-beyaza boyandı.

Abdülhamid Han sondaj gemisinin bir yüzeyine de Türk bayrağı işlendi.

ABDÜLHAMİD HAN YUNAN BASININDA MANŞETLERDE

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han göreve başlayacak olması Yunan basınında geniş yer buldu.

Yunan Kathimerini gazetesi 'Türk sondaj gemisinin üç olası rotası' başlıklı haberinde Abdülhamid Han'ın Doğu Akdeniz'deki seyrine ilişkin farklı senaryoların mercek altına alındığı bilgisine yer verdi.

Yunan Ta Nea gazetesi, Abdülhamid Han sondaj gemisini 'Türkiye'nin en güçlü ve modern gemisi' olarak tanımladı.

Yunanistan merkezli Atina 984, "Türk sondaj kulesi 9 Ağustos'tan itibaren Akdeniz'de" manşetiyle verdiği haberde, geminin 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabildiğine dikkat çekildi.

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