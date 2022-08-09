Abdülhamid Han İçin Navtex

Mersin'in Taşucu Limanı'nda 2,5 ay bakım ve geliştirme çalışmaları yapılan Abdülhamid Han gemisi göreve başladı.

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi, limanda düzenlenen törenle ilk görev yerine uğurlandı.

Geminin görev yeri de belli oldu. Açıklamayı törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

"Bugün Abdülhamid Han gemimizi Mavi Vatan'a, yeni sondaj rotamız Doğu Akdeniz'e yolcu ediyoruz" diyen Erdoğan, geminin Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusunda görev yapacağını söyledi.

Erdoğan, "Yörükler-1 kuyusu, Doğu Akdeniz'deki kapsamlı iş planımızın ilk adımıdır" ifadelerini kullandı.

ABDÜLHAMİD HAN İÇİN NAVTEX



Törenin ardından Abdülhamid Han için NAVTEX yayımlandı. Gemi 7 Ekim tarihine kadar bölgede olacak. Gemiye 3 gemi daha refakat edecek.

Abdülhamid Han'ın ilk görev yeri Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 55 kilometre açığında bulunuyor.

Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmadan öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



"Daha önceden paramızla dahi yaptıramadığımız sismik araştırmalarını artık kendi imkanlarımızla yürüttüğümüz bir döneme girdik. Abdülhamid Han sondaj gemimizle Türkiye artık farklı bir yere gelmiştir. Hiç şüphesiz bugünlere bir anda gelmedik.

Kimi zaman sinsi oyunlarla oyalandık. Vakit ve kaynak kaybettik. 4 sondaj, 2 sismik araştırma gemimizle artık bu alanda biz de varız. Denizlerde dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahibiz. Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başladık. Fatih sondaj gemimizi her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır diyerek görevine uğurladık. Bu şekilde sonuç aldık.

Gemiye helikopterle gelen Erdoğan, öncesinde havadan incelemelerde bulundu.

KARADENİZ GAZI 2023'TE



Adeta su altında bir enerji üssü kuruyoruz. Karadeniz gazının ilk etabı için gereken 10 kuyudaki işlemleri birer birer bitirerek doğalgazı 2023 yılında milletimizin hizmetine vereceğiz. 3 sondaj gemimizin çalıştığı bu saha dünyada üretime en hızlı hazırlanan saha olarak tarihe geçmiştir.

"CARİ AÇIĞIN KAPANMASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Hem enerji bağımsızlığımızı temin hem cari açığımızı kapatmamız bakımından bu çalışmaları çok önemli görüyoruz. 2022 enerji faturamızın 100 milyar doları bulacağı düşünüldüğünde bu çalışmaların ne kadar önemli olduğu görülüyor.

EN ÜSTÜN SONDAJ GEMİSİ

Abdülhamid Han 7. nesil bir sondaj gemisidir. Diğer 3 sondaj gemimizden daha üstün bir gemi. İnşallah hayırlı bir haberi sizlerden bekliyoruz. Haklarımızı korumak için gerektiğinde dişe diş mücadele vermekten çekinmedik, çekinmeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemisinde yetkililerden brifing aldı.

BAKAN MARİANA ÇUKURU'NU ÖRNEK VERDİ

Öncesinde söz alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise şunları söyledi:

"Umarım, buradan milletimizin umutla beklediği güzel haberleri vermek nasip olur. Sondaj kabiliyet testleri, denizcilik testleri, sistem ve ekipman testleri başarıyla tamamlandı. Mariana Çukuru'ndan bile daha derine inebiliyor. Karadeniz gazının 2023'e yetişmesi için Akdeniz'de görev yapan gemilerimizi Karadeniz'e çekmiştik.

Gemilerimizi Karadeniz'e çektiğimiz için Türkiye'nin Akdeniz'den vazgeçtiği iddiaları ortaya atıldı. Biz dün de buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız. Ne haklarımızdan ne de Mavi Vatan'ın bir karışından vazgeçeriz. Fatih, Yavuz ve Kanuni Karadeniz'de çalışmalarına devam ediyor.

GÖREV SÜRESİ 2 AY

Derin deniz sondajlarında bugün yeni bir sayfa daha açıyoruz. Filonun en güçlüsü 7. nesil gemimiz Abdülhamid Han birazdan Akdeniz'deki ilk görev yerine yol alacak. Görev süresi 2 ay olarak planlandı. Abdülhamid Han arama kuyuları açacak."

FİLONUN EN GÜÇLÜSÜ



Abdülhamid Han, Türkiye'nin 4 gemilik sondaj filosunun en güçlü gemisi.



Gemi 238 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip. Yüksekliği ise 112 metre. 12 bin 200 metrede sondaj yapabilme kabiliyetine sahip geminin mürettebat kapasitesi ise 200.



9 katlı gemide bir de helikopter pisti bulunuyor. Geminin, sahip olduğu üstün teknoloji ile dünyada da sayılı sondaj gemileri arasında olduğu belirtiliyor.